Neto non convocato dalla Juve: cosa è successo e la lista per l'amichevole con la Cremonese

Juve al lavoro in attesa di rientrare dalla sosta nazionali. Gli uomini di Spalletti sono impegnati nel test amichevole contro la Cremonese di Licina in programma alle ore 12.30 di venerdì 2 ottobre alla Continassa. Un test che vede i bianconeri tornare in campo dopo il successo interno sull'Atalanta e che servirà a continuare la preparazione al ritorno in campionato contro il Cagliari alla Unipol Domus (appuntamento alle ore 20.45 di domenica 11 ottobre). Contro la Cremonese non risponderà dunque all'appello Vicario, convocato da Mancini in Nations League (venerdì 2 l'Italia affronterà la Francia a Saint-Denis) ma neppure il suo nuovo vice e già ex Juve Neto. Il portiere brasiliano è tornato a Torino dopo 9 anni per sostituire lo sfortunatissimo Grabara, unendosi alla Vecchia Signora fino al 2027. Reduce dall'esperienza al Botafogo, con cui ha risolto il contratto il 26 giugno scorso, Neto deve ora ritrovare la condizione dopo gli ultimi mesi fuori dal campo, ragion per cui Spalletti lo ha escluso dalla lista dei convocati. Dopo la trasferta di Cagliari, l'agenda della Juve prevede la seconda giornata di Europa League contro il Celta Vigo in trasferta (giovedì 15 ottobre).