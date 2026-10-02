Licina, frattura al polso e operazione al J Medical dopo la Juve: intervento riuscito

Adin Licina è stato operato al polso sinistro dopo l’infortunio rimediato nel corso dell’amichevole tra Juventus e Cremonese. Gli accertamenti effettuati al JMedical hanno evidenziato una frattura e il giovane talento classe 2007 è stato sottoposto a un intervento di riduzione, perfettamente riuscito. Come comunicato dalla Cremonese nel bollettino medico diffuso in serata, l’operazione è stata eseguita dal dottor Pegoli presso il JMedical, in accordo tra il club grigiorosso e la Juventus. Licina osserverà adesso 72 ore di riposo, al termine delle quali verranno effettuate ulteriori valutazioni sulle sue condizioni.

Poco prima dell’intervallo, però, il tedesco aveva accusato il problema al polso. Dopo un tentativo di conclusione con il mancino era rimasto a terra, riuscendo comunque a terminare la prima frazione. All’intervallo non era poi rientrato in campo e, con il polso fasciato, si era diretto al JMedical per gli accertamenti. Gli esami hanno quindi chiarito la natura dell’infortunio, rendendo necessario l’intervento chirurgico. Un contrattempo per uno dei giovani più seguiti dalla Juventus nel suo percorso di crescita, protagonista fin qui di un avvio di stagione che aveva acceso l’attenzione attorno al suo nome. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE