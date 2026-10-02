Licina, frattura al polso e operazione al J Medical dopo la Juve: intervento riuscito
Il talento classe 2007 si è fatto male durante l’amichevole con la Cremonese: nuove valutazioni tra 72 ore
Adin Licina è stato operato al polso sinistro dopo l’infortunio rimediato nel corso dell’amichevole tra Juventus e Cremonese. Gli accertamenti effettuati al JMedical hanno evidenziato una frattura e il giovane talento classe 2007 è stato sottoposto a un intervento di riduzione, perfettamente riuscito. Come comunicato dalla Cremonese nel bollettino medico diffuso in serata, l’operazione è stata eseguita dal dottor Pegoli presso il JMedical, in accordo tra il club grigiorosso e la Juventus. Licina osserverà adesso 72 ore di riposo, al termine delle quali verranno effettuate ulteriori valutazioni sulle sue condizioni.
Licina, dall’assist a Bonazzoli all’infortunio
Licina era stato tra i protagonisti del primo tempo dell’amichevole disputata allo Juventus Training Center. Il classe 2007, di proprietà bianconera e attualmente in prestito alla Cremonese con la maglia numero 10, aveva fornito l’assist per Bonazzoli, autore della rete che aveva portato avanti la formazione lombarda.
Poco prima dell’intervallo, però, il tedesco aveva accusato il problema al polso. Dopo un tentativo di conclusione con il mancino era rimasto a terra, riuscendo comunque a terminare la prima frazione. All’intervallo non era poi rientrato in campo e, con il polso fasciato, si era diretto al JMedical per gli accertamenti.
Gli esami hanno quindi chiarito la natura dell’infortunio, rendendo necessario l’intervento chirurgico. Un contrattempo per uno dei giovani più seguiti dalla Juventus nel suo percorso di crescita, protagonista fin qui di un avvio di stagione che aveva acceso l’attenzione attorno al suo nome.
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