Licina, prima l’assist e poi il J Medical: cosa è successo contro la Juve

Licina è stato tra i protagonisti del primo tempo dell’ amichevole tra Juventus e Cremonese . Il giovane talento classe 2007, di proprietà bianconera e attualmente in prestito ai grigiorossi con addosso la maglia numero 10, ha fornito l’assist per Bonazzoli , autore della rete che ha portato avanti la formazione lombarda. Poco prima dell’intervallo, però, il tedesco è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema alla mano.

Licina, controlli al JMedical

Dopo il colpo rimediato durante la partita, Licina non ha preso parte al secondo tempo e con la mano fasciata si è diretto al JMedical per sottoporsi agli accertamenti del caso. Il classe 2007 è rimasto a terra dopo aver tentato una conclusione con il mancino, ha concluso la prima frazione e poi assieme allo staff medico ha deciso per un controllo in via precauzionale, così da valutare con maggiore attenzione l’entità del problema ed evitare possibili conseguenze.