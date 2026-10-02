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Licina, prima l’assist e poi il J Medical: cosa è successo contro la Juve

Il classe 2007, protagonsita nell'amichevole con la maglia della Cremonese, costretto al cambio per svolgere alcuni accertamenti
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Pubblicato il 02.10.2026, 13:58

2 min

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Licina è stato tra i protagonisti del primo tempo dell’amichevole tra Juventus e Cremonese. Il giovane talento classe 2007, di proprietà bianconera e attualmente in prestito ai grigiorossi con addosso la maglia numero 10, ha fornito l’assist per Bonazzoli, autore della rete che ha portato avanti la formazione lombarda. Poco prima dell’intervallo, però, il tedesco è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema alla mano.

Licina, controlli al JMedical

Dopo il colpo rimediato durante la partita, Licina non ha preso parte al secondo tempo e con la mano fasciata si è diretto al JMedical per sottoporsi agli accertamenti del caso. Il classe 2007 è rimasto a terra dopo aver tentato una conclusione con il mancino, ha concluso la prima frazione e poi assieme allo staff medico ha deciso per un controllo in via precauzionale, così da valutare con maggiore attenzione l’entità del problema ed evitare possibili conseguenze.

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L’episodio ha acceso l’attenzione sul giovane calciatore, seguito con interesse nel percorso di crescita legato alla Juventus. Al momento non sono ancora disponibili indicazioni definitive sulle sue condizioni. Gli esami serviranno infatti a stabilire se si tratta di un semplice trauma oppure di un infortunio più significativo. 

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