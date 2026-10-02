John Elkann sbarca su Linkedin, l'annuncio del numero 1 Juve: il contenuto del post

Una nuova vetrina digitale per raccontare idee, progetti e innovazione. John Elkann, che da poco ha proprosto un aumento di capitale alla Juve, ha scelto LinkedIn per entrare nel mondo dei social professionali e lo ha fatto mettendo subito al centro uno dei temi a cui è maggiormente legato: il futuro dell’imprenditoria e delle startup. L'amministratore delegato di Exor ha deciso infatti di utilizzare la piattaforma per condividere con il pubblico alcune delle attività alle quali sta lavorando, con uno sguardo particolare all'ecosistema tecnologico italiano.

L’annuncio di John Elkann su LinkedIn "Ho deciso di iscrivermi a LinkedIn per condividere alcuni dei progetti a cui sto lavorando e ciò che mi sta a cuore". È questo il messaggio con cui John Elkann ha annunciato il suo ingresso sulla piattaforma. Nel suo primo intervento, l'ad di Exor ha scelto di puntare subito sull'innovazione, anticipando anche uno degli appuntamenti più importanti in programma a Torino.