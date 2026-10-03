Zhegrova: "Juve, vinciamole tutte. Poi tireremo le somme". Ed Edon spiega: "Sono rimasto perché..."

MILANO - Edon Zhegrova ha voglia di lasciare il segno. Con la sua nazionale e con la Juventus. Sul neutro di Debrecen, in Ungheria, nell’ultima partita disputata e pareggiata 0-0 dal Kosovo contro Israele, ha trascorso gran parte del secondo tempo a scaldarsi, ma soprattutto a guardare verso la propria panchina, in attesa di un cenno di ct e staff, che gli ordinassero di togliersi la casacca e di subentrare a un compagno di squadra. L’ordine è arrivato solo al 77’ della gara, quando ha preso il posto di Matoshi, e sebbene il risultato non sia cambiato, è stato evidente come in campo fosse entrato un giocatore differente rispetto ai colleghi. Uno con un sinistro educato, capace di dare del tu al pallone più di tutti i calciatori presenti al Nagyerdei Stadion. Il match è comunque terminato a reti inviolate, ma Zhegrova ha sicuramente mandato un messaggio ben preciso, quello di meritare maggiore considerazione e spazio. Interpellato sulla questione al termine della gara in una conferenza stampa che stava per non avere luogo, con solo due giornalisti a incalzare Franco Foda, il ct del Kosovo ha così spiegato la sua decisione: “Zhegrova è partito titolare nel primo match contro l’Irlanda, ha poi giocato il secondo tempo con l’Austria (segnando su rigore, ndr) e con Israele mi serviva per il finale di gara. Non ho dubbi sulle sue qualità, ma è reduce da un infortunio e anche nel club non è sceso in campo così tanto. Sicuramente Edon sarà utile”. Una certezza nutrita anche dallo stesso calciatore, intervistato in esclusiva da Sportmediaset, che ha espresso senza troppi giri di parole la volontà di poter tornare a determinare con la propria selezione: “Iniziare in panchina è stata una decisione del mister, non vedo l’ora sia la prossima partita, spero di partire titolare e di giocare", le dichiarazioni dell’ex Lille all’emittente italiana.