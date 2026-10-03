Zhegrova: "Juve, vinciamole tutte. Poi tireremo le somme". Ed Edon spiega: "Sono rimasto perché..."
MILANO - Edon Zhegrova ha voglia di lasciare il segno. Con la sua nazionale e con la Juventus. Sul neutro di Debrecen, in Ungheria, nell’ultima partita disputata e pareggiata 0-0 dal Kosovo contro Israele, ha trascorso gran parte del secondo tempo a scaldarsi, ma soprattutto a guardare verso la propria panchina, in attesa di un cenno di ct e staff, che gli ordinassero di togliersi la casacca e di subentrare a un compagno di squadra. L’ordine è arrivato solo al 77’ della gara, quando ha preso il posto di Matoshi, e sebbene il risultato non sia cambiato, è stato evidente come in campo fosse entrato un giocatore differente rispetto ai colleghi. Uno con un sinistro educato, capace di dare del tu al pallone più di tutti i calciatori presenti al Nagyerdei Stadion. Il match è comunque terminato a reti inviolate, ma Zhegrova ha sicuramente mandato un messaggio ben preciso, quello di meritare maggiore considerazione e spazio. Interpellato sulla questione al termine della gara in una conferenza stampa che stava per non avere luogo, con solo due giornalisti a incalzare Franco Foda, il ct del Kosovo ha così spiegato la sua decisione: “Zhegrova è partito titolare nel primo match contro l’Irlanda, ha poi giocato il secondo tempo con l’Austria (segnando su rigore, ndr) e con Israele mi serviva per il finale di gara. Non ho dubbi sulle sue qualità, ma è reduce da un infortunio e anche nel club non è sceso in campo così tanto. Sicuramente Edon sarà utile”. Una certezza nutrita anche dallo stesso calciatore, intervistato in esclusiva da Sportmediaset, che ha espresso senza troppi giri di parole la volontà di poter tornare a determinare con la propria selezione: “Iniziare in panchina è stata una decisione del mister, non vedo l’ora sia la prossima partita, spero di partire titolare e di giocare", le dichiarazioni dell’ex Lille all’emittente italiana.
"La Juve un privilegio"
"Credo nella mia nazionale, abbiamo giocatori di qualità, giocheremo in casa (contro l’Austria, ndr) e penso che abbiamo buone possibilità di vincere, lo stesso vale per il gruppo, faremo di tutto per arrivare primi”. L’argomento si sposta poi sugli affari bianconeri. E Zhegrova si dimostra carico e caricante: “Sono davvero molto felice di essere alla Juve, è un grande club e non posso che essere contento dei compagni, del mister, dello staff, di tutta la squadra, è un privilegio per me far parte di questo club, darò il meglio di me stesso ogni qual volta verrò scelto per andare in campo. Sono rimasto perché amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande, fare grandi cose, quando mi avevano acquistato ero davvero molto felice e non volevo lasciare la Juventus in questa maniera”. Sognare si può, anzi si deve: “Abbiamo una grande squadra, abbiamo una grande rosa, vediamo partita dopo partita, con l’obiettivo però di vincere ogni gara che disputiamo. Penso che ne abbiamo le qualità, poi alla fine si tireranno le somme”.
"Escluso dall'Europa? Farò del mio meglio"
Nessuna polemica sull’esclusione dalla lista dell’Europa League: “Si tratta di una scelta di Luciano Spalletti, qualsiasi cosa venga decisa io farò del mio meglio per il club e rispetto ogni decisione”. Infine una battuta sulle forze della Serie A, che dimostra però quanto Zhegrova sia attaccato davvero ai bianconeri: “Se siamo più forti dell’Inter campione in carica? Non voglio parlare di questo, però la Juventus è sempre meglio (sorride, ndr)”. Domani dunque la rivincita contro l’Austria, dove probabilmente, anche a furor di popolo, il numero 10 della sua nazionale partirà dall’inizio, poi il ritorno a Torino. Per non essere una comparsa, ma un giocatore chiave per Spalletti e per la Juve. Uno che 72’ - il minutaggio complessivo di Zhegrova in questa primissima parte di stagione, per 4 presenze totali contro Frosinone (21’), Milan (2’), Sassuolo (30’ con doppietta) e Atalanta (19’) - vorrà disputarli, anzi superarli, già nella prima partita dopo la sosta con la Juventus contro il Cagliari.
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