Juve nel segno dei figli d'arte: Marchisio e Montero scalano gerarchie e avvisano...Spalletti

Davide e Alfonso tra passato, presente e futuro: applausi e prove convincenti sotto gli occhi dell'allenatore di Certaldo 
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Mauro MunnoMauro Munno

Pubblicato il 03.10.2026, 10:50

3 min

JuventusMonteroMarchisio

1 / 3

Successiva
JuventusJuventus Tutte le notizie sulla squadra

Le cose migliori allo Juventus Training Center si sono viste dal 27’ del secondo tempo in avanti, quando un’ondata di giovani ha rinfrescato il torrido pomeriggio con energia e tanta voglia di mettersi in mostra. Spalletti ha applaudito convinto e soddisfatto le giocate dei propri ragazzini (più l’esperto capitano della Next Gen Simone Guerra). Tra questi, per comprensibile curiosità prima ancora che per meriti, in due hanno rubato l’occhio: i figli d’arte.

Quasi vent'anni dopo l'esordio in bianconero di papà Claudio, un altro Marchisio ha bussato alla porta della prima squadra. «Corre allo stesso modo», è l’osservazione che verbalizza il pensiero di tutti in tribuna al suo ingresso in campo. Le movenze sono effettivamente tra il simile e l’identico, il ruolo addirittura lo stesso.

1 / 3

Successiva
Tutte le news
Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS