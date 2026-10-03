Juve nel segno dei figli d'arte: Marchisio e Montero scalano gerarchie e avvisano...Spalletti

Le cose migliori allo Juventus Training Center si sono viste dal 27’ del secondo tempo in avanti, quando un’ondata di giovani ha rinfrescato il torrido pomeriggio con energia e tanta voglia di mettersi in mostra. Spalletti ha applaudito convinto e soddisfatto le giocate dei propri ragazzini (più l’esperto capitano della Next Gen Simone Guerra). Tra questi, per comprensibile curiosità prima ancora che per meriti, in due hanno rubato l’occhio: i figli d’arte.