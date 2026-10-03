Juve Women, ufficiale il rinnovo di Rosucci: il comunicato del club e tutti i dettagli
La Juve Women ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Martina Rosucci fino al 30 giugno 2028. Un prolungamento arrivato pochi mesi dopo il rinnovo fino al 2027 e che conferma la volontà del club di puntare ancora su di lei. La giocatrice italiana continuerà quindi a vestire la maglia bianconera, continuando il suo percorso con la Vecchia Signora iniziato nel 2017. Nei suoi primi nove anni in maglia bianconera ha giocato ben 195 presenze con la Juve Women, con cui ha vinto ben 17 trofei, tra cui la Serie A Women's Cup di pochi giorni fa vinta contro la Roma.
Rosucci rinnova con la Juve Women: il comunicato
Ecco il comunicato della Juventus: "Ci sono legami che superano la semplice firma su un contratto. Legami che si intrecciano con la storia stessa di un Club, fino a diventarne un simbolo naturale e un punto di riferimento costante. Quello tra Martina Rosucci e la Juventus Women è esattamente questo: un cammino iniziato nell’estate del 2017, al giorno zero del progetto bianconero, e destinato a proseguire ancora. È ufficiale infatti il rinnovo di contratto di Martina Rosucci, che si lega alla Juventus fino al 30 giugno 2028".
"Guida e leader carismatica nello spogliatoio, Martina incarna da sempre i valori fondamentali di questo Club: tenacia, attaccamento alla maglia e la capacità di superare ogni ostacolo con il sorriso e la determinazione delle grandi atlete. Con 195 presenze in bianconero e ben 17 trofei collezionati nel corso delle stagioni – l'ultimo dei quali alzato al cielo solo pochi giorni fa – Martina ha messo la sua firma su ciascuno dei successi della storia delle Juventus Women. Il suo contributo va ben oltre le cifre e i numeri delle sue apparizioni: è l'anima di questo gruppo, la memoria storica e l'esempio quotidiano essenziale per trasmettere il DNA bianconero a chiunque indossi questa maglia. La storia continua, Martina. Ancora insieme!", ha concluso la Vecchia Signora.
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