Alajbegovic, dal gol al cambio che allarma i tifosi Juve: come sta, il ct Barbarez fa chiarezza

Dal gol alla preoccupazione : Alajbegovic si è preso la scena nel pareggio per 1-1 della Bosnia contro la Svezia , firmando una rete importante dopo il vantaggio di Gyokeres e mettendo in mostra ancora una volta le proprie qualità. La serata del talento bianconero però si è leggermente rovinata quando, pochi minuti dopo il gol, ha accusato un problema ed è stato costretto a lasciare il campo. L'allarme dei tifosi della Juve è scattato subito, vista l'infermeria già piena al J Medical. Il ct Barbarez nel post partita ha fatto però chiarezza, riportando il sereno al termine di una serata magica anche per l'omaggio a Dzeko, alla sua ultima partita con la nazionale.

Alajbegovic, il cambio dopo il gol: Barbarez chiarisce le condizioni

Il commissario tecnico Barbarez ha spiegato che Alajbegovic non avrebbe voluto lasciare il campo, ma che la sostituzione si è resa necessaria a causa dei crampi: "Kerim non voleva uscire, aveva i crampi e quindi lo abbiamo sostituito per non correre rischi". Una precisazione che ha ridimensionato immediatamente le preoccupazioni iniziali: nessun allarme muscolare, dunque, ma una gestione delle energie nel finale di una gara particolarmente dispendiosa.

Tre partite da titolare: ora la Bosnia valuta la gestione

Il dato sul minutaggio aiuta a comprendere il contesto. Alajbegovic è stato schierato dall'inizio in tutte le prime tre gare della Bosnia in questa fase della Nations League, affrontando Polonia, Romania e Svezia. Nelle prime due occasioni ha giocato l'intero incontro, mentre contro gli svedesi il suo impiego si è interrotto soltanto a pochi minuti dal fischio finale. Un carico importante in una finestra internazionale ravvicinata, al quale si aggiunge un rendimento offensivo sempre più interessante La prossima partita è in programma il 5 ottobre contro la Polonia e lo staff dovrà capire se il fantasista sarà pronto a avrà bisogno di un po' di riposo. Al momento, però, il riferimento più significativo sulle sue condizioni resta quello del ct: i problemi accusati contro la Svezia erano legati ai crampi e non a un infortunio.

La notizia rappresenta anche un sospiro di sollievo in casa Juventus. Spalletti infatti dovrà infatti monitorare attentamente le condizioni dei giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali, in particolare Conceicao che contro la Norvegia è uscito per un affaticamento. Per fortuna nulla di grave. Ma i pericoli sono sempre dietro e l'angolo e la speranza in casa bianconera è che Alajbegovic e tutti gli altri possano tornare sani e pronti a un calendario che sarà pieno di partite.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE