Licina, infortunio e operazione: il messaggio social dopo Juve-Cremonese

Mattinata sfortunata per Adin Licina, costretto a fermarsi durante l'amichevole disputata venerdì dalla Cremonese contro la Juventus. Il giovane centrocampista tedesco, di proprietà del club bianconero e attualmente in prestito ai grigiorossi, ha rimediato un problema al polso che ha richiesto immediati accertamenti. L'infortunio ha destato attenzione soprattutto per il percorso di crescita che il giocatore sta portando avanti in Serie B in questo avvio. Dopo il primo intervento dello staff medico, Licina è stato trasferito a Torino per valutare con maggiore precisione le sue condizioni.

L'operazione e il messaggio di Licina Dopo l'infortunio rimediato nel corso dell'amichevole, Licina è stato accompagnato al JMedical per sottoporsi agli esami strumentali necessari. Nella struttura sanitaria della Juventus è stato possibile approfondire l'entità del problema al polso e stabilire il percorso da seguire. Gli accertamenti hanno evidenziato la necessità di intervenire chirurgicamente per risolvere l'infortunio e il giocatore è quindi stato sottoposto a un'operazione. L'intervento si è reso necessario per permettere una corretta gestione del problema e favorire il recupero. Ora per il giovane tedesco è iniziato il periodo di riabilitazione, con l'obiettivo di tornare a disposizione il prima possibile.