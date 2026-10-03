Douglas Luiz tra i protagonisti in India-Brasile, ma è sempre nel mirino dei social

Il Brasile ritrova sorriso e continuità in India : la nazionale di Ancelotti fa valere la superiorità tecnica contro gli asiatici e cala il poker. Una conferma dopo la vittoria contro l'Australia e una crescita notevole rispetto alla prima partita giocata in questa lunga sosta, sempre contro i Socceroos. Un match in cui i verdeoro avevano faticato molto e uno dei più beccati sui social era stato Douglas Luiz . Il centrocampista della Juve non ha giocato il match successivo e ora contro l'India è entrato nel secondo tempo, controllando una partita ormai in discesa e propiziando il terzo gol del Brasile con una bella giocata. Tutta un'altra storia rispetto ai minuti da incubo di qualche settimana fa.

Il Brasile ha voglia di vincere e lo dimostra sin dai primi minuti, ma l'India riesce a resistere con tutti i giocatori dietro la linea del pallone. A sbloccare il match ci pensa Estevao al 28' : il talento del Chelsea viene innescato da Matheuzinho sulla destra e fa partire un mancino che va a finire sotto la traversa. I verdeoro continuano a macinare e colpiscono anche il palo con Pedro con un bel colpo di testa. L'attaccante invece è più preciso sul finire del primo tempo, quando viene imbeccato da Estevao, scatta alle spalle della difesa dell'India e fa centro.

Nella ripresa Ancelotti fa una girandola di cambi e inserisce anche Douglas Luiz dopo le tante polemiche da parte dei tifosi del Brasile per il suo minutaggio a discapito del promettente Bidon. Ma questa volta il centrocampista della Juve risponde presente dando il via all'azione dello 0-3 al 58', recuperando un pallone sulla trequarti e allo stesso tempo giocandolo di prima per Pedro, bravo poi a servire Lino, freddo a calare il tris. Nel finale la Selecao segna anche il quarto gol e lo fa sempre con Lino. L'avversario non era di certo ostico, ma il netto risultato è una boccata d'ossigino per Ancelotti e anche per Douglas Luiz. Forse nelle prossime ore non ci saranno solo critiche, ma anche qualche timido applauso, anche se far cambiar idea ai brasiliani è dura, vedendo quello che hanno scritto su X...

Douglas Luiz sempre nel mirino dei tifosi brasiliani

Non è bastata neanche un'ottima giocata per mettere un po' a tacere i tifosi brasiliani. Sui social e su X in particolari in molti hanno continuato a puntare il dito contro Douglas Luiz, nonostante non abbia fatto errori e abbia dato il via alla terza rete. Il motivo principale è perché Ancelotti gli ha concesso più spazio di Bidon, un ragazzo promettente seguito anche in Europa. Poi è come se ci fosse sempre una sorta di pregiudizio che porta ad analizzare le sue partite sempre in una direzione: "Douglas Luiz è entrato male di nuovo, è riuscito a giocare male con Australia e India", "Douglas Luiz tra i peggiori". Una sfilza di commenti negativi, che quasi cozzano rispetto alle statistiche: un "hockey pass" e 39 passaggi su 40 riusciti. Forse da quelle parti cercano altro. Ora il mediano è pronto a fare riento a Torino dove invece i tifosi sembrano dalla sua parte. Almeno fino a questo momento.