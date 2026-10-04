Spalletti esclusivo: “La Juve è amore. Yildiz rompe il sistema, Vlahovic si incasina da solo”

Ha gli occhiali scuri, ma appena scende dalla macchina li toglie subito. Ha però una borsa in mano: pare quella del dottore quando visita a domicilio. Luciano Spalletti varca la soglia di Tuttosport e si incanta davanti ai Golden Boy che hanno scritto la storia. Immobile davanti a Wayne Rooney : «E pensare che con quella faccia da bravo bambino tirava certe botte (ride, ndr). Con la Roma l’ho beccato quattro volte nella stessa stagione, me lo ricordo bene». Quasi non alza la testa, poi, di fronte a Leo Messi : somiglia ad una forma di rispetto, in ossequio al talento più puro. Volteggia nei corridoi, con lo sguardo fisso su Paul Pogba . Ripete: “Paul, Paul, Paul”. Incantato dalla forza del francese. Quando si affaccia su corso Svizzera nota la luce che irradia le stanze: «Non vi manca mai, così vi accorgete sempre di come cambiano le stagioni». Spalletti salta di palo in frasca, a volte. Ma lo fa per toccare tutti i temi che gli stanno a cuore e ha la capacità innata di saper sorprendere sempre. Prende in contropiede, pur non avendolo mai amato da allenatore, avendo inseguito parallelamente risultati e bellezza. Sempre e comunque. Borsa degli attrezzi posata: si parte.

Cosa significa la Juve

Buongiorno Spalletti, benvenuto a Tuttosport. Cosa sono quei fogli che ha in mano? «Appunti. Non improvviso niente, no. Mi preparo tutto, altrimenti si dicono sempre le stesse bischerate. E a me le cose - segnatelo - non le scrive nessuno: ci ho messo tre giorni per presentarmi qui preparato. Mi sembra una doverosa forma di rispetto nei confronti di chi vuole conoscermi meglio. Adesso possiamo cominciare (sorride, ndr). Tuttosport era il giornale che mia madre mi lasciava la mattina accanto alla tazza di latte. Questo giornale ha fatto la storia, anche mia personale». Ha allenato la Roma, l’Inter, il Napoli, la Nazionale. Le manca il Milan, dove peraltro sarebbe potuto andare. Per il resto ha guidato le grandi del nostro calcio. Dopo un anno, cosa vuol dire essere allenatore della Juve? Quali differenze ci sono rispetto alle altre? «Alla Roma ho allenato una tifoseria, a Napoli alleni una città. All’Inter una tradizione, in Nazionale un popolo. Alla Juve alleni invece una mentalità: è la storia del calcio. Qui c’è la modalità Juventus: non è solo un’emozione impetuosa. È gioia, orgoglio e responsabilità: sono sentimenti che non mi lasciano mai solo. È l’intensità mai banale di tristezze esagerate e felicità travolgenti. Non devi vivere solo di calcio, ma di Juventus. Siamo in competizione col nostro livello e non con gli altri. Il nostro club è sinonimo di eccellenza calcistica, per questo l’interesse nei nostri confronti è globale». Cosa significa essere il tecnico della Juve? «È un qualcosa di grandioso. Di grandissimo. Fare qualcosa che ti piace è libertà, essere felice di andarlo a fare è amore. Ci sono delle responsabilità altissime, certo: per noi sarà difficile, ma è un compito che mi prendo volentieri». C’è un sentimento che prevale più di altri in questo momento? «In realtà sì: qui mi sento felice e libero».