Juve, sospiro di sollievo per Conceicao e Alajbegovic: come stanno e quando possono giocare 

TORINO - Mancava giusto lui a rivendicare ciò che alla Continassa - da tre mesi a questa parte - è diventata ormai la triste “normalità”. E cioè il fatto di vedere, di settimana in settimana, un’infermeria sempre più affollata, tra titolarissimi e profili di seconda fascia, costretti a fermarsi per infortuni dalle svariate entità. Da Yildiz a Thuram, passando per Locatelli, Boga, Ekhator, Kolo Muani, Grabara, Cambiaso e McKennie.