Juve, sospiro di sollievo per Conceicao e Alajbegovic: come stanno e quando possono giocare 

Luciano Spalletti può tornare a sorridere dopo i due infortuni subiti in nazionale dal portoghese e dal bosniaco 
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Lorenzo Aprile Lorenzo Aprile

Pubblicato il 04.10.2026, 09:10

4 min

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TORINO - Mancava giusto lui a rivendicare ciò che alla Continassa - da tre mesi a questa parte - è diventata ormai la triste “normalità”. E cioè il fatto di vedere, di settimana in settimana, un’infermeria sempre più affollata, tra titolarissimi e profili di seconda fascia, costretti a fermarsi per infortuni dalle svariate entità. Da Yildiz a Thuram, passando per Locatelli, Boga, Ekhator, Kolo Muani, Grabara, Cambiaso e McKennie.

Fino ad arrivare agli ultimi due “stop”: quelli di Francisco Conceiçao e Kerim Alajbegovic, usciti doloranti dagli ultimi match di Nations League con Portogallo e Bosnia. Eppure, stando a quanto filtra, potrebbe trattarsi esclusivamente di due “falsi allarmi”.

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