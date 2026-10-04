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domenica 4 ottobre 2026
Puma House of Football - Centro P. Vismara
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Arbitro Mansour Faye
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Diretta Juve Women contro il Milan: risultato in tempo reale. Inizia la ripresa
Pubblicato il 04.10.2026, 13:30 (Aggiornato il 04.10.2026, 16:07)
9 min
La Juve Women dopo la vittoria contro il Napoli in campionato e con il Bollklubben Hacken in Champions League, è alla ricerca della terza vittoria consecutiva. Le bianconere avranno di fronte il Milan di Suzanne Bakker, reduce dalla pesante sconfitta contro il Como nello scorso turno. Ora le rossonere, in casa davanti ai propri tifosi, avranno una grande occasione per dimostrare il loro potenziale contro una big. Una sfida che ha sempre il suo fascino ed è un replay rispetto al match giocato nella Women's Cup (poi vinta dalla Vecchia Signora), dove la Juve aveva conquistato la vittoria grazie al gol di Capeta.
16:05
Al via il secondo tempo
46' - Inizia la ripresa. Doppio cambio per la Juve: fuori Chiba e Hayashi, dentro Sarriegi e Schatzer.
15:51
Intervallo
45' - Finale di primo tempo un po' più blando da entrambe le squadre. Il risultato è ancora di 0-0, meglio il Milan per occasioni e gioco. Juve con tante imprecisioni.
15:41
Pericolose le rossonere
37' - Altra occasione per il Milan: Fornes ci prova di testa, il pallone va di poco fuori con Rusek battuta.
15:38
Occasione Juve
35' - La Juve vicina al vantaggio con il colpo di testa di Redondo, l'arbitro però ferma tutto per il fuorigioco dell'attaccante spagnola.
15:31
Juve in avanti
28' - Serturini prova a creare qualche pericolo, il suo cross però è troppo lungo per Redondo e la difesa del Milan riesce a liberare.
15:29
Il punteggio non si sblocca
25' - Il risultato è fermo ancora sullo 0-0 ma è il Milan a cercare, con insistenza, di rendersi pericoloso dalle parti di Rusek.
15:20
Primo squillo della Juve
17' - La Juve recupera un pallone alto, Stolen Godo riceve e dal limite scarica il tiro con il mancino: conclusione centrale e poco potente.
15:17
Juve imprecisa
13' - Tante imprecisioni della Juve, soprattutto in impostazione dove le bianconere non riescono a superare il pressing veemente del Milan.
15:10
Ancora rossonere in attacco
7' - Ancora Rusek decisiva: sempre Nevada si trova il pallone in area, la conclusione in girata viene murata dall'estermo difensore bianconera.
15:09
Occasione Milan
6' - Prima occasione per il Milan: Nevado si inserisce con i giri giusti e va al tiro col mancino, Rusek devia in angolo.
15:02
Fischio d'inizio
1' - Iniziato il match tra Milan e Juve. Primo pallone giocato dalle bianconere.
14:48
Women, i precedenti tra Milan e Juve
I precedenti pendono tutti a favore della Juventus perché negli ultimi 10 ne ha vinti ben 6 con due pareggi e altrettanti successi delle rossonere, arrivati entrambi nella stagione scorsa. L’ultima sfida recente è quella di Serie A Women’s Cup con la vittoria delle ragazze allenate da Guerrero per 1-0 con la rete di Capeta.
14:33
Milan, le scelte di Bakker
L'undici scelto da Bakker per la sfida alla Juve:
Milan (4-3-3): Estevez; Soffia, Keijzer, Sorelli, Nevado; Kamczyk, Mascarello, Grimshaw; Renzotti, Fornes, Stokic. All. Bakker. A disp. Koivisto, Kyvag, Park, Sesay, Arboleda, Tornaghi, Piga, Rainey, De Sanders, Bonanomi, Taddei, Vitale
14:29
Juve Women, le scelte di Guerrero
L'undici scelto da Guerrero per la sfida contro il Milan:
Juventus Women (3-4-1-2): Rusek; Lenzini, Salvai, Sylla; Serturini, Bartel, Hayashi, Carbonell; Godo; Chiba, Redondo. All. Guerrero. A disp. De Jong, Schatzer, Rosucci, Noordman, Pavan, Khelifi, D’Auria, Graziani, Pinto, Mallardi, Libran, Sarriegi
14:24
Rosucci e il rinnovo con la Juve
Martina Rosucci ha firmato il rinnovo di contratto con la Juve nella giornata di sabato 3 ottobre, allungando il precedente accordo fino al 2028: “Quando mi ha chiamato la Juve non ho pensato ad altro dopo di lei; è la squadra del mio cuore e qui dentro ho imparato tante cose. La Juventus è una cosa seria». Tramandarne principi e valori nell’ultimo anno sembrava diventata la sua unica funzione: «Avevo un grande desiderio di tornare a offrire il mio contributo anche in campo. Dentro sentivo di poter dare ancora qualcosa, ma non ci riuscivo o non me ne veniva concessa la possibilità. Essere capitana in campo è un’altra cosa, mi fa piacere che la mia figura ora sia vista anche in quell’ottica”.
14:09
Bakker: "Con la Juve per dimostrare chi siamo"
Le parole di Bakker, allenatrice del Milan, in vista della sfida con la Juve: "Il risultato di settimana scorsa è stato ben lontano dalle nostre aspettative. Abbiamo ora la possibilità di reagire dove conta davvero, sul campo. La prima partita casalinga del campionato è l'occasione per dimostrare chi siamo. Conosciamo le nostre qualità, i nostri obiettivi, sappiamo cosa ci vuole: intensità, coraggio, carattere e spirito di squadra. Siamo pronte a lottare e dare tutto davanti ai nostri tifosi".
13:55
Juve Women, momento positivo
È un inizio di stagione positivo per la Juve Women. La formazione allenata da Guerrero è riuscita a trionfare nella Serie A Women’s Cup contro la Roma e anche in Champions League, dopo il ko col Benfica, ha trovato tre punti importanti nella trasferta svedese contro l’Hacken. In campionato è partita con un successo: 3-1 sul Napoli, in rimonta. Protagonista Redondo in questo primo scorcio di stagione con 7 reti realizzate e la chiamata della Spagna per la prossima sosta.
13:40
Guerrero: “Siamo la Juve e abbiamo un solo obiettivo”
L’allenatore della Juve Women parla così della sfida col Milan: “La stagione è lunga, ma il bilancio fin qui è estremamente positivo. Siamo la Juventus e scendiamo in campo con l’unico obiettivo di vincere ogni incontro. Dal 5 luglio a oggi c’è stata un’evoluzione chiarissima: la squadra ha voglia di migliorarsi ogni giorno, cercando di dominare il gioco e di essere sempre più aggressiva nel recupero palla. I risultati finora ci premiano: abbiamo conquistato la qualificazione in Champions League superando un percorso davvero tosto e abbiamo vinto la Women’s Cup battendo in finale le campionesse d’Italia con una grande prova di carattere. Sarà una gara impegnativa, ma noi cercheremo di controllarla imponendo il nostro abituale stile di gioco”.
13:30
Milan-Juve Women: orario e dove vederla
Il Milan e la Juventus Women si sfidano in questo pomeriggio di domenica 4 ottobre nella seconda giornata di Serie A Women. Il match è in programma nel pomeriggio in Lombardia, con il calcio d’inizio fissato alle ore 15:00. La gara potrà essere seguita in diretta su DAZN. In alternativa con la diretta testuale su Tuttosport.
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