La Juve Women dopo la vittoria contro il Napoli in campionato e con il Bollklubben Hacken in Champions League, è alla ricerca della terza vittoria consecutiva. Le bianconere avranno di fronte il Milan di Suzanne Bakker , reduce dalla pesante sconfitta contro il Como nello scorso turno. Ora le rossonere, in casa davanti ai propri tifosi, avranno una grande occasione per dimostrare il loro potenziale contro una big. Una sfida che ha sempre il suo fascino ed è un replay rispetto al match giocato nella Women's Cup (poi vinta dalla Vecchia Signora), dove la Juve aveva conquistato la vittoria grazie al gol di Capeta.

14:48

Women, i precedenti tra Milan e Juve

I precedenti pendono tutti a favore della Juventus perché negli ultimi 10 ne ha vinti ben 6 con due pareggi e altrettanti successi delle rossonere, arrivati entrambi nella stagione scorsa. L’ultima sfida recente è quella di Serie A Women’s Cup con la vittoria delle ragazze allenate da Guerrero per 1-0 con la rete di Capeta.

14:33

Milan, le scelte di Bakker

L'undici scelto da Bakker per la sfida alla Juve:

Milan (4-3-3): Estevez; Soffia, Keijzer, Sorelli, Nevado; Kamczyk, Mascarello, Grimshaw; Renzotti, Fornes, Stokic. All. Bakker. A disp. Koivisto, Kyvag, Park, Sesay, Arboleda, Tornaghi, Piga, Rainey, De Sanders, Bonanomi, Taddei, Vitale

14:29

Juve Women, le scelte di Guerrero

L'undici scelto da Guerrero per la sfida contro il Milan:

Juventus Women (3-4-1-2): Rusek; Lenzini, Salvai, Sylla; Serturini, Bartel, Hayashi, Carbonell; Godo; Chiba, Redondo. All. Guerrero. A disp. De Jong, Schatzer, Rosucci, Noordman, Pavan, Khelifi, D’Auria, Graziani, Pinto, Mallardi, Libran, Sarriegi

14:24

Rosucci e il rinnovo con la Juve

Martina Rosucci ha firmato il rinnovo di contratto con la Juve nella giornata di sabato 3 ottobre, allungando il precedente accordo fino al 2028: “Quando mi ha chiamato la Juve non ho pensato ad altro dopo di lei; è la squadra del mio cuore e qui dentro ho imparato tante cose. La Juventus è una cosa seria». Tramandarne principi e valori nell’ultimo anno sembrava diventata la sua unica funzione: «Avevo un grande desiderio di tornare a offrire il mio contributo anche in campo. Dentro sentivo di poter dare ancora qualcosa, ma non ci riuscivo o non me ne veniva concessa la possibilità. Essere capitana in campo è un’altra cosa, mi fa piacere che la mia figura ora sia vista anche in quell’ottica”.

14:09

Bakker: "Con la Juve per dimostrare chi siamo"

Le parole di Bakker, allenatrice del Milan, in vista della sfida con la Juve: "Il risultato di settimana scorsa è stato ben lontano dalle nostre aspettative. Abbiamo ora la possibilità di reagire dove conta davvero, sul campo. La prima partita casalinga del campionato è l'occasione per dimostrare chi siamo. Conosciamo le nostre qualità, i nostri obiettivi, sappiamo cosa ci vuole: intensità, coraggio, carattere e spirito di squadra. Siamo pronte a lottare e dare tutto davanti ai nostri tifosi".

13:55

Juve Women, momento positivo

È un inizio di stagione positivo per la Juve Women. La formazione allenata da Guerrero è riuscita a trionfare nella Serie A Women’s Cup contro la Roma e anche in Champions League, dopo il ko col Benfica, ha trovato tre punti importanti nella trasferta svedese contro l’Hacken. In campionato è partita con un successo: 3-1 sul Napoli, in rimonta. Protagonista Redondo in questo primo scorcio di stagione con 7 reti realizzate e la chiamata della Spagna per la prossima sosta.