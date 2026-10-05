Spalletti esclusivo: "Mio figlio via dalla Juve per me. Io come Gatti e Brio, ho fatto vari mestieri..."

Vincere alla Juventus: è la missione più complicata della sua carriera? «Qui prima di tutto devi imparare ad usare la pressione. Ed è un privilegio che appartiene solo a chi ha questa storia da onorare. La Juve non ti dà diritti e si misura in ciò che sei disposto a dare ogni giorno. Nel calcio puoi vincere con un solo tiro in porta, ma è impossibile conquistarsi la stima dei tifosi senza meritarla. Noi dovremo essere all’altezza, rendere la gente orgogliosa di noi: distruggiamo il campo e consumiamo il pallone, poi vedremo dove ci porterà questa attitudine». Le è mai passato per la testa di vincere con la Juve e poi smettere, come fece Michel Platini, che lasciò da giovane e al top della forma? «Chi ha fatto un percorso come il mio capirà quando dovrà smettere: è un momento che si presenterà in maniera chiara davanti ai miei occhi. Non è una fase che sto programmando».