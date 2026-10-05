Juve, l’infermeria allenta la presa: sei rientri e il primo recupero è vicino

TORINO - Domani in campo, e poi tanti saluti alla prima sosta di questa stagione. Che ha preso una piega strana, tra infortuni e preoccupazioni. Che può prendere però la strada giusta, smaltiti un po’ di problemi e riacquisiti un (bel) po’ di risultati. Insomma: si lavora per questo. Lo si farà tra ventiquattr’ore, quando alla Continassa il gruppo ritroverà un po’ di elementi e perciò un po’ di respiro in più. Potenzialmente saranno sei, i nazionali di nuovo a disposizione di Spalletti. Il primo naturalmente Teun Koopmeiners, fresco di gol nella sfida della sua Olanda contro la Serbia. Poi Douglas Luiz, tornato con il Brasile dopo le ottime prestazioni in bianconero. E ancora: Woltemade (ieri la Germania ha giocato in Grecia), Sarr (il suo Senegal contro le Comore) ed Edon Zhegrova, reduce dagli 81 minuti in campo nel pareggio per 1-1 contro l’Austria. L’occhio di riguardo sarà però tutto per Chico Conceiçao: l’esterno portoghese ieri è partito titolare nella partita con la Norvegia, segno che il problema alla coscia sinistra è stato fondamentalmente risolto. Toccherà approfondire, tuttavia. Così da scongiurare ulteriori disturbi, in particolare nel lungo termine.