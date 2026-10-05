Koopmeiners decisivo con l'Olanda, il messaggio a Spalletti: "Sono multifunzionale, così mi diverto"

Koopmeiners analizza la prestazione al termine della sfida nella mix zone: "Una sorpresa la maglia da titolare? Un pochino sì da un lato, effettivamente il ct ce l'ha detto nell'ultimo allenamento di rifinitura. Diciamo che comunque tutti noi, indipendentemente dal ruolo che abbiamo in campo, sappiamo dove e cosa dobbiamo fare. Nella rifinitura mi ha detto che avrei giocato da difensore centrale con van Dijk ed ero pronto. Quando giochi con un giocatore come lui poi tutto diventa più facile".

Il ruolo di Koopemeiners

Il centrocampista poi continua a parlare del ruolo: "Sono un giocatore multifunzionale. Ho giocato da dieci e da centrale di difesa. È bello riuscire a fare entrambe le cose nella stessa gara. Abbiamo parlato spesso della mia posizione. Riesco a divertirmi sempre e questo per me è importante. A volte è strano giocare spesso in una posizione diversa, ma riesco a godermelo". Quello di centrale di difesa è un ruolo ricoperto anche alla Juve con Spalletti, dove lo ha utilizzato da centrale di sinistra soprattutto in alcune gare della passata stagione.

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