Juve Primavera, Padoin in cerca di riscossa: il calendario fino alla fine del girone d'andata
Juventus Primavera in cerca di riscatto. I bianconeri nelle prime cinque giornate di campionato non hanno ancora ottenuto nessun successo: nell'ultima gara prima della sosta la squadra guidata da mister Padoin ha pareggiato 1-1 con la Lazio. Un match preceduto da due pareggi e due sconfitte nelle quattro gare disputate. Domenica si torna in campo contro il Genoa per cercare la prima vittoria, intanto la Lega ha annunciato date di anticipi e posticipi dalla 12esima alla 19esima partita, dunque fino a fine girone d'andata.
Juve Primavera, il calendario
Il calendario della Juve Primavera prevede il match con il Genoa domenica alle 15, a seguire la trasferta a Monza domenica 18 ottobre alle 11, il 24 invece il match interno con il Lecce sempre alle 11. L'1 novembre, ancora alle 11, il sentitissimo derby in casa del Torino, mentre il 7 dello stesso mese si torna tra le mura amiche contro l'Empoli, con start alle 13. A seguire ci sarà la sosta nazionali, l'ultima del 2026, di rientro dalla pausa la sfida contro l'Inter (il 21 novembre alle 13). Poi gli impegni di cui, da oggi, sono noti giorni e orari.
Anticipi e posticipi dei bianconeri
Questo il calendario che attende la Juventus da fine novembre fino agli inizi di gennaio.
12ª giornata: Juventus-Hellas Verona | Sabato 28 novembre 2026 alle ore 13:00;
13ª giornata: Cesena-Juventus | Lunedì 7 dicembre 2026 alle ore 15:00;
14ª giornata: Juventus-Roma | Sabato 12 dicembre 2026 alle ore 13:00.
15ª giornata: Atalanta-Juventus | Mercoledì 16 dicembre 2026 alle ore 16:00;
16ª giornata: Juventus-Fiorentina | Domenica 20 dicembre 2026 alle ore 11:00;
17ª giornata: Juventus-Bologna | Sabato 2 gennaio 2027 alle ore 11:00;
18ª giornata: Sassuolo-Juventus | Giovedì 7 gennaio 2027 alle ore 16:00;
19ª giornata: Juventus-Cagliari | Lunedì 11 gennaio 2027 alle ore 13:00.
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