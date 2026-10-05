Juve Primavera, Padoin in cerca di riscossa: il calendario fino alla fine del girone d'andata

Juventus Primavera in cerca di riscatto. I bianconeri nelle prime cinque giornate di campionato non hanno ancora ottenuto nessun successo: nell'ultima gara prima della sosta la squadra guidata da mister Padoin ha pareggiato 1-1 con la Lazio. Un match preceduto da due pareggi e due sconfitte nelle quattro gare disputate. Domenica si torna in campo contro il Genoa per cercare la prima vittoria, intanto la Lega ha annunciato date di anticipi e posticipi dalla 12esima alla 19esima partita, dunque fino a fine girone d'andata.