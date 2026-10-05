"Il senso di quelle voci…": l’ex Juve lascia il calcio a 20 anni, la lettera straziante

Dalla Juventus agli scarpini appesi al chiodo

Attraverso una lunga lettera pubblicata sui social, Alfredo Pepe ha raccontato del suo percorso e di come abbia maturato la scelta di appendere gli scarpini al chiodo: «"Talento, ma senza testa". Ho sentito così tante volte questa frase sul mio conto. Ogni persona che ho incontrato sul mio cammino, ha sempre avuto un giudizio nei miei confronti. Quante ne ho sentite sul mio conto… “con quella testa non andrai da nessuna parte”. “Impara a lavorare, che il calcio non fa per te”. “Hai fallito nella scuola, fallirai anche nello sport e nella vita”. Potrei continuare all’infinito. Oggi sono qui, perché tutte quelle voci hanno avuto un senso, nella mia carriera, e nella mia vita. Da quando sono nato, ho sempre avuto il pallone tra i piedi, senza mai fermarmi davanti a nulla. Ho sempre avuto un solo sogno, nella testa e nel cuore. Ho fatto sacrifici ogni giorno, sacrificando la mia vita e la mia serenità per un sogno. Ho sacrificato il mio fisico, la mia testa e la mia salute, per inseguirlo, ma non sempre i sacrifici vengono ripagati».