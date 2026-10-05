Spalletti a Tuttosport, dentro l'intervista: i retroscena dell’incontro e il futuro Juve

Una giornata speciale nella redazione di Tuttosport , tra calcio, retroscena e riflessioni sul futuro della Juventus . Luciano Spalletti ha fatto visita al quotidiano, dando vita a un incontro definito emozionante e coinvolgente e a un'intervista ricca di temi importanti . Nel corso di Ts Live sul canale Youtube, Paolo Pirisi ha svelato qualche dietro le quinte della giornata del tecnico bianconero , per poi approfondire alcuni temi legati sempre alla chiacchierata dell'allenatore della Vecchia Signora.

Spalletti e la giornata a Tuttosport

"Che Spalletti è stato nella redazione di Tuttosport? Emozionante e coinvolgente, per come è entrato in casa nostra. All'inizio era un po' teso, poi ha rotto il ghiaccio ed è stato bello accoglierlo. Si è messo a nudo, è stato un bell'incontro, l'ho visto sereno. La Juve deve lasciarsi alle spalle il sesto posto della scorsa stagione, che è in primis un peso per Spalletti oltre per il club che non è abituato all'Europa League. Poi secondo me lo stesso mister è molto curioso di questa competizione, che può essere un trofeo a cui ambire. Almeno deve arrivare tra le prime quattro, non ci sono avversarie che facciano perdere il sonno. Questo ovviamente è un discorso che puoi fare ora a ottobre, perché non sai poi il calendario che avrai. Ma per me la Juve ha l'obbligo morale di arrivare tra le prime quattro. Poi certo ti può sempre girare male una partita secca." - ha spiegato Paolo Pirisi durante TSLive sul canale YouTube.

Poi sul tema della vittoria e la volontà di rialzare un trofeo: "Quanta pressione sente? Per me sente tanta pressione in generale, per certi aspetti se la vuole dare da solo. A nessuno alla Continassa passa per la testa che questa squadra debba vincere il campionato ora o anche l'anno prossimo. Non sta scritto da nessuna parte, soprattutto perché è cambiata mezza squadra, c'è un nuovo impianto e gli infortuni sono tanti e indirizzeranno la prima parte di stagione. Non avere Yildiz, Thuram e Locatelli per un girone intero condizionerà.

Spalletti la tensione la vuole ricercare, vuole avere pressione e sa come gestirla. Ma non vuole distribuirla ai giocatori, anzi vuole liberarli dal peso della maglia. Lo vedo sereno per la società che ha alle spalle, convinto della squadra e intrigato dalle potenzialità che possa avere questa Juve. Un momento in particolare da ricordare della giornata con Spalletti? Ce ne sono alcuni carini: ha spiato i nostri computer (ride ndr). Mi ha fatto impressione quando è entrato in una delle stanze, dove siamo circondati da vetrate, ed è rimasto colpito dalla luce e delle stagioni che cambiano".