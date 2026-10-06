Novità Juve, l’uomo di Carnevali e Sartori ora è in pole: il futuro si costruisce così
TORINO - Lavori in corso, ma senza stravolgere nulla. Semmai creando, anzi: ricostruendo. Da tempo la Juve sta provando a strutturarsi in maniera più chiara e più massiccia per avere una rete di scout concreta, in modo da alimentare il lavoro fatto dalle giovanili ma anche (e soprattutto) per arrivare prima sul mercato. Ecco, questo è il momento delle scelte. Perciò degli uomini. L’idea è infatti quella di affidare la gestione del “player recruitment” a un professionista del settore, e il nome che gira - pure da tempo - può essere finalmente quello giusto. Si tratta di Davide Cangini, classe 1974, oggi capo dell’area scouting del Sassuolo, collaboratore di Giovanni Carnevali dal dicembre 2020 fino allo scorso giugno.
Cangini, curriculum e visione
Un passato tra Bari, Spezia e Atalanta: insomma, curriculum di rispetto. E visione ancor più intrigante, con una lettera di raccomandazione firmata Giovanni Sartori, con cui ha condiviso l’esperienza alla Dea. Meglio di così...
Eh, magari una chiamata dall’alto, che Cangini inevitabilmente attende, e che potrebbe non tardare ad arrivare. Sì, si può definire pertanto in pole position assoluta. E si possono iniziare a immaginare i prossimi passi verso una Juve più forte: tanto in campo, quanto nella sua visione più strategica, calciomercato compreso.
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