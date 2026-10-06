Novità Juve, l’uomo di Carnevali e Sartori ora è in pole: il futuro si costruisce così

TORINO - Lavori in corso, ma senza stravolgere nulla. Semmai creando, anzi: ricostruendo. Da tempo la Juve sta provando a strutturarsi in maniera più chiara e più massiccia per avere una rete di scout concreta, in modo da alimentare il lavoro fatto dalle giovanili ma anche (e soprattutto) per arrivare prima sul mercato. Ecco, questo è il momento delle scelte. Perciò degli uomini. L’idea è infatti quella di affidare la gestione del “player recruitment” a un professionista del settore, e il nome che gira - pure da tempo - può essere finalmente quello giusto. Si tratta di Davide Cangini, classe 1974, oggi capo dell’area scouting del Sassuolo, collaboratore di Giovanni Carnevali dal dicembre 2020 fino allo scorso giugno.