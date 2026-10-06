Tour de force Nico Gonzalez: prima Messi poi il ritorno a casa Juve. Quando arriverà alla Continassa

TORINO - Radicalmente diversi anche nel chiudere il sipario. In Portogallo va in scena il laborioso dramma dell’addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale lusitana. La repentina fuga in aereo, i tentativi di riconciliazione a mezzo stampa di Jorge Jesus e Pedro Proença , rispettivamente selezionatore e presidente della federazione portoghese. Una storia ancora tutta da chiarire, condita ulteriormente dai messaggi social ad alimentare il gossip. Dall’altra, la naturalezza di una partita d’addio a decretare la fine dell’avventura di Lionel Messi con la maglia dell’ Argentina . Per inciso, anche in questo caso le polemiche non sono mancate, legate soprattutto all’organizzazione dell’evento. Sì, un evento più che una partita. Magliette celebrative, l’abbraccio del pubblico del Monumental, momenti musicali e poi il calcio, l’amichevole contro il Benin , che inevitabilmente passa in secondo piano.

A differenza di Dybala e Molina, è stato autorizzato a celebrare Leo

Tra i protagonisti ci sarà anche lo juventino Nico Gonzalez, anche lui parte di questa festa, di questo momento che, inevitabilmente, segna un prima e un dopo per l’Albiceleste. Lui c’era e, presumibilmente, ci sarà. Resterà nei piani di Scaloni anche dopo l’addio della Pulga. Non è un insostituibile, ma sicuramente è uno dei calciatori sui quali il ct argentino fa affidamento, basti ricordare la titolarità nella finale del Mondiale persa contro la Spagna. In questa sosta nazionali, il calciatore della Juventus ha giocato complessivamente poco meno di 30 minuti nelle due partite contro Bolivia e Burkina Faso. Non dovrebbe partire titolare nemmeno contro il Benin ma, vista la natura dell’incontro/esibizione, è molto probabile che possa avere spazio nella seconda parte di match. Il carico fisico, dunque, non preoccupa lato Juve.