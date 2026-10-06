Koopmeiners, da Xavi la musica per le orecchie di Spalletti: alla Juve può riprovarci così

Ha recuperato il miglior Douglas Luiz. Ha ripreso per i capelli la versione più radiosa di Nico Gonzalez. C’è ancora però - per Luciano Spalletti - un mistero irrisolto: Teun Koopmeiners. I suoi alti e bassi andrebbero analizzati per quanto siano in grado di spiazzare. Entra a Frosinone nei minuti finali e finisce per attirare la furia ciociara, visto che la squadra di Alvini risucchia il centrocampo bianconero e prende fiducia quasi fino all’1-1 negato a Calvani dalla traversa. Subentra contro il Parma e al primo pallone toccato fa gol.