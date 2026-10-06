Koopmeiners, da Xavi la musica per le orecchie di Spalletti: alla Juve può riprovarci così
Ha recuperato il miglior Douglas Luiz. Ha ripreso per i capelli la versione più radiosa di Nico Gonzalez. C’è ancora però - per Luciano Spalletti - un mistero irrisolto: Teun Koopmeiners. I suoi alti e bassi andrebbero analizzati per quanto siano in grado di spiazzare. Entra a Frosinone nei minuti finali e finisce per attirare la furia ciociara, visto che la squadra di Alvini risucchia il centrocampo bianconero e prende fiducia quasi fino all’1-1 negato a Calvani dalla traversa. Subentra contro il Parma e al primo pallone toccato fa gol.
Koopmeiners, e adesso?
Lascia il segno pure contro il Milan, con l’assist pennellato per la testa di Gatti. A Reggio Emilia si crea una chance per giocare dall’inizio: sprecata molto malamente. Chiude senza affanni solo contro l’Atalanta, quando nei minuti finali concessi da Spalletti entra col piglio giusto calandosi nella parte di un vantaggi rassicurante da amministrare.
E adesso? Ecco, Lucio si aspetta un ritorno da grande giocatore. Un lampo, una scintilla che possa diventare un moto perpetuo. Koopmeiners rientra alla Continassa con l’umore a mille. Sì, per il gol trovato su punizione contro la Serbia ma in generale per il modo in cui ha sputo gestire la chance che gli ha dato Xavi al centro della difesa.
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