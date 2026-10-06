Zhegrova show, come sta Alajbegovic, il messaggio di Sarr: che Juve ritrova Spalletti dopo la sosta
Inizia il conto alla rovescia per il restart del campionato. La Juventus domenica sarà di scena a Cagliari, con la squadra di Luciano Spalletti che ha ripreso la preparazione e con il tecnico che recupera alla spicciolata tutti i giocatori impegnati con le nazionali. Sono ben 12 i calciatori che hanno salutato il gruppo per partire con le proprie rappresentative: tra chi tornerà stanco per essere stato impiegato molto, chi tornerà con una condizione fisica da valutare e chi rigenerato per l'ottimo rendimento avuto con la nazionale.
Juventus, chi sono i nazionali
Sono, come detto, 12 i giocatori che hanno vestito le maglie delle nazionali. Si tratta di Kerim Alajbegovic (Bosnia ed Erzegovina), Zeki Celik (Turchia), Francisco Conceicao (Portogallo), Nico Gonzalez (Argentina), Pierre Kalulu (Francia), Teun Koopmeiners (Olanda) , Jhon Lucumi (Colombia), Douglas Luiz (Brasile), Pape Matar Sarr (Senegal), Guglielmo Vicario (Italia), Nick Woltemade (Germania) e infine Edon Zhegrova (Kosovo).
Zeki Celik
Tra i protagonisti c'è sicuramente Zeki Celik. L'esterno è diventato uno dei punti fermi di Spalletti in questo avvio di stagione, ma il tecnico bianconero dovrà fare i conti con il grande impiego del classen 1997 con la Turchia. Quattro partite di Nations League giocate dalla squadra guidata dal ct Montella, quattro gare giocate da Celik, e tutte per intero. Nelle due sfide con l'Italia, in quella con la Francia e in quella con il Belgio l'ex Roma è rimasto sempre in campo. Con un Cambiaso da valutare, la stanchezza di Celik potrebbe essere un fattore da dover tenere in considerazione.
Jhon Lucumi
Il centrale è diventato praticamente subito un elemento ritenuto affidabilissimo da Spalletti, diventando titolare della difesa in tandem con Bremer. Per lui due gare giocate con la Colombia, entrambe amichevoli: prima l'1-1 con il Messico (match disputato domenica 27 settembre all'Azteca) e poi la sfida del 3 ottobre contro il Paraguay (con i cafeteros che hanno perso di misura). Due sfide in cui Lucumi ha giocato quasi per intero: 90' contro il Messico, 71' invece nel match successivo. Solo due partite giocate, ma non si può non tener conto dei lunghi viaggi affrontati dal difensore.
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