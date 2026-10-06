Zhegrova show, come sta Alajbegovic, il messaggio di Sarr: che Juve ritrova Spalletti dopo la sosta

Inizia il conto alla rovescia per il restart del campionato. La Juventus domenica sarà di scena a Cagliari, con la squadra di Luciano Spalletti che ha ripreso la preparazione e con il tecnico che recupera alla spicciolata tutti i giocatori impegnati con le nazionali. Sono ben 12 i calciatori che hanno salutato il gruppo per partire con le proprie rappresentative: tra chi tornerà stanco per essere stato impiegato molto, chi tornerà con una condizione fisica da valutare e chi rigenerato per l'ottimo rendimento avuto con la nazionale.

Juventus, chi sono i nazionali Sono, come detto, 12 i giocatori che hanno vestito le maglie delle nazionali. Si tratta di Kerim Alajbegovic (Bosnia ed Erzegovina), Zeki Celik (Turchia), Francisco Conceicao (Portogallo), Nico Gonzalez (Argentina), Pierre Kalulu (Francia), Teun Koopmeiners (Olanda) , Jhon Lucumi (Colombia), Douglas Luiz (Brasile), Pape Matar Sarr (Senegal), Guglielmo Vicario (Italia), Nick Woltemade (Germania) e infine Edon Zhegrova (Kosovo).