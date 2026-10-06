"Pogba e la Juve, è anche colpa mia. Ecco com’è andata": il retroscena di Scholes

Paul Scholes ha ammesso di aver avuto una parte di responsabilità nell'addio di Paul Pogba al Manchester United nel 2012. La rivelazione è arrivata durante il podcast The Good, The Bad & The Football, dopo che la stella delle freccette Luke Littler aveva inserito il francese nella sua formazione ideale dei Red Devils. La leggenda inglese aveva lasciato il calcio a 36 anni, salvo poi tornare sui propri passi nella stagione 2011-12. Il suo rientro è coinciso proprio con l'ascesa del centrocampista francese in prima squadra, trovatosi poi con meno spazio a disposizione.

Scholes e la partenza di Pogba L'ex centrocampista inglese ha spiegato come il suo ritorno abbia inevitabilmente inciso sulle gerarchie del centrocampo dello United. Scholes aveva ripreso infatti a giocare con grande regolarità, finendo per occupare uno spazio che Pogba sperava di conquistare. "Sono tornato e ho iniziato a giocare ogni settimana", ha raccontato l'ex Manchester, ricordando quel particolare momento della sua carriera. Il francese aveva bisogno di minuti per dimostrare il proprio valore e per affermarsi definitivamente ai massimi livelli. Nel frattempo, il suo entourage ha iniziato a valutare con attenzione le prospettive offerte dal club. Le proposte di rinnovo presentate dal Manchester United non furono però accettate dall'agente del giocatore. Pogba ha deciso così di cambiare aria e lasciare l'Inghilterra al termine del suo contratto per andare alla Juventus.