"Pogba e la Juve, è anche colpa mia. Ecco com’è andata": il retroscena di Scholes
Paul Scholes ha ammesso di aver avuto una parte di responsabilità nell'addio di Paul Pogba al Manchester United nel 2012. La rivelazione è arrivata durante il podcast The Good, The Bad & The Football, dopo che la stella delle freccette Luke Littler aveva inserito il francese nella sua formazione ideale dei Red Devils. La leggenda inglese aveva lasciato il calcio a 36 anni, salvo poi tornare sui propri passi nella stagione 2011-12. Il suo rientro è coinciso proprio con l'ascesa del centrocampista francese in prima squadra, trovatosi poi con meno spazio a disposizione.
Scholes e la partenza di Pogba
L'ex centrocampista inglese ha spiegato come il suo ritorno abbia inevitabilmente inciso sulle gerarchie del centrocampo dello United. Scholes aveva ripreso infatti a giocare con grande regolarità, finendo per occupare uno spazio che Pogba sperava di conquistare. "Sono tornato e ho iniziato a giocare ogni settimana", ha raccontato l'ex Manchester, ricordando quel particolare momento della sua carriera. Il francese aveva bisogno di minuti per dimostrare il proprio valore e per affermarsi definitivamente ai massimi livelli. Nel frattempo, il suo entourage ha iniziato a valutare con attenzione le prospettive offerte dal club. Le proposte di rinnovo presentate dal Manchester United non furono però accettate dall'agente del giocatore. Pogba ha deciso così di cambiare aria e lasciare l'Inghilterra al termine del suo contratto per andare alla Juventus.
Dalla Juventus al ritorno a Manchester
Nel 2012 Pogba ha salutato quindi il Manchester United a parametro zero per trasferirsi alla Juventus. A Torino il centrocampista ha trovato l'ambiente ideale per consacrarsi, diventando rapidamente uno dei giovani più promettenti del calcio europeo. Ripensando a quella vicenda, Scholes ha riconosciuto il proprio ruolo nella decisione del francese: "Penso che sia per questo che se n'è andato. Quindi sono in parte responsabile!". Quattro anni più tardi, il destino dei due si sarebbe nuovamente incrociato. Il Manchester United ha riportato infatti il 'Polpo' a Old Trafford nell'estate del 2016, investendo una cifra record di 89 milioni di sterline. Una parabola particolare, iniziata anche a causa del ritorno in campo di Scholes e culminata con il riacquisto del francese.
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