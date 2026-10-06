Thuram a Lione, inizia la nuova fase del recupero: cosa farà il centrocampista Juve
Prosegue il percorso di riabilitazione di Khephren Thuram dopo l’intervento chirurgico dello scorso settembre. Il centrocampista francese ha lasciato Torino nelle ultime ore per raggiungere Lione, dove trascorrerà circa due settimane. Il programma prevede un lavoro specifico e personalizzato all’interno di una struttura specializzata. Si tratta di una tappa concordata con la Juventus per accompagnare il giocatore verso il completo recupero.
Thuram a Lione: prosegue il recupero
Il percorso di recupero di Thuram è stato definito insieme allo staff medico bianconero dopo l’operazione necessaria per risolvere la tendinopatia rotulea, come riporta Sky Sport. Il centrocampista continuerà quindi a seguire un programma mirato lontano da Torino, con l’obiettivo di recuperare progressivamente la piena condizione fisica. La Juventus procederà con grande cautela, evitando di accelerare i tempi per scongiurare possibili ricadute, e sicuramente non prima di inizio 2027.
Il lavoro che svolgerà a Lione rappresenta dunque un passaggio importante nel lungo percorso di riabilitazione. Thuram dovrà completare tutte le fasi previste prima di poter tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo. L’obiettivo resta quello di permettergli di rientrare in campo nelle migliori condizioni possibili.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS