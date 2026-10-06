"Spalletti un vulcano, cosa mi ha scritto. Malagò ok, la farsa no. E si corre un grosso rischio"

Mentre la pausa per le nazionali sta finendo, il calcio italiano ha vissuto un nuovo, per certi versi assurdo, capitolo. Dopo settimane di botte e risposte, infatti, la Figc è stata commissariata e il ruolo di commissario è stato affidato a Giovanni Malagò, che fino a poche ore fa era proprio il presidente della Figc. Una follia formale, che è stata necessaria a seguito di alcune polemiche successive alla scelta di Malagò come presidente della Federcalcio visto che non è in possesso della tessera della Figc. Le prossime elezioni saranno il 14 dicembre, data in cui con ogni probabilità verrà rieletto Malagò, che nel frattempo dovrà quindi prendere questa famosa tessera. A parlare di questo e di molto altro sul nostro canale Youtube è stato il Direttore Responsabile di Tuttosport Guido Vaciago.

Caos Figc-Malagò: l'analisi del Direttore Vaciago Parlando di quanto successo alla Figc, Vaciago ha detto: "Malagò non è succeduto a se stesso, che quello può succedere. Lui si è commissariato da solo. È ancora più assurda e allucinante la soluzione dal punto di vista burocratico. Se io guardo la cosa dal punto di vista formale, mi viene da ridere. Non riesco a spiegarla a un giornalista straniero, non saprei rispondere al 'perché'. La sostanza è buona. Malagò è in questo momento l'uomo che può provare a risolvere i problemi del calcio italiano. Bene che ci sia ancora lui. Aldilà dell'assurdità di questa strada molto eccentrica per uscire da questo pantano in cui erano finiti Figc, Coni e governo stesso, bene che siano usciti con Malagò perché è l'uomo giusto. Sulla forma io mi metto le mani sui capelli. Però abbiamo perso un sacco di tempo. Ma è legale? Purtroppo sì, potremmo fare una puntata di un'ora e mezzo per spiegare tutti i cavilli. Dico purtroppo perché sono disperato per la forma".