La Juve ha scelto: Romano! Il prezzo per il colpo dal Cagliari e perché bisogna sbrigarsi 

È stato proprio un gran bel vedere. È stato proprio quello che si aspettavano di osservare. Non perché ce ne fosse bisogno, ma perché è sempre meglio rinforzare certe sensazioni, e perché questo è il momento di tirare le somme per poi avanzare. Possibilmente spediti. La Juve vuole un centrocampo più azzurro, sì, ma soprattutto con più qualità. Per questo ha individuato in Alessandro Romano il rinforzo ideale per la mediana. Del resto, le qualità sono chiare, evidenti, tangibili.