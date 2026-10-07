La Juve ha scelto: Romano! Il prezzo per il colpo dal Cagliari e perché bisogna sbrigarsi
Carnevali, Ottolini e Chiellini l'hanno visto al Dall'Ara e non ci sono più dubbi: i bianconeri vogliono un centrocampo più azzurro e il classe 2006 è il profilo giusto
È stato proprio un gran bel vedere. È stato proprio quello che si aspettavano di osservare. Non perché ce ne fosse bisogno, ma perché è sempre meglio rinforzare certe sensazioni, e perché questo è il momento di tirare le somme per poi avanzare. Possibilmente spediti. La Juve vuole un centrocampo più azzurro, sì, ma soprattutto con più qualità. Per questo ha individuato in Alessandro Romano il rinforzo ideale per la mediana. Del resto, le qualità sono chiare, evidenti, tangibili.
Romano, nessun dubbio
Vanno dalla lettura delle giocate alla qualità delle stesse (viaggia sull’87% di precisione passaggi nella metà campo avversaria), fino al dato dei dati: la sua giovanissima, verdissima età. Ad averli, vent’anni. E a essere già così: pronto. Perché mille ragionamenti si possono fare sulla necessità di qualità di questa squadra, ma a nulla varrebbero se ci fosse il minimo dubbio sul fatto che il calciatore sia già in grado di affrontare determinate responsabilità, di sostenere il peso della maglia.
Gli ultimi, in fondo, li ha dissipati proprio l’azzurro, la fiducia raccolta da Mancini e trasformata in opportunità concretizzata. In più: l’aver fatto tutto questo con la spada di Damocle di un errore che avrebbe tagliato le gambe a molti, e non ad Alessandro.
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