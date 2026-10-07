Parametri JuveCalcio

Spalletti tra retromarcia, assist e un fotogramma che preoccupa: la Juve torna così

Un bilancio in bianco e nero, riecco i nazionali alla corte di Luciano: come sono andati e che indicazioni hanno lasciato per il futuro
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Lorenzo AprileLorenzo Aprile

Pubblicato il 07.10.2026, 10:05

5 min

woltemadeZhegrovaSarr

1 / 4

Successiva
JuventusJuventus Tutte le notizie sulla squadra

Un bilancio in bianco e nero, letteralmente. Al netto di qualche sfumatura qua e là, ascrivibile allo scarso minutaggio raccolto da alcuni, a qualche acciacco fisico o all’impossibilità di predicare nel deserto. Con il rientro a scaglioni dei vari “nazionali”, Luciano Spalletti a partire da questa mattina avrà modo di sfogliare un faldone variopinto. E quindi di consolidare le impressioni maturate nel corso delle prime uscite stagionali o, perché no, di ricredersi e tornare sui suoi passi.

Zhegrova, retromarcia Spalletti

Per certi versi, nel caso di Zhegrova, Lucio ha iniziato a fare retromarcia già la scorsa settimana, nel corso della lunga intervista concessa ai nostri microfoni. Quantomeno a parole, dal momento che si è passati dall’elogio a tratti “polemico” di Reggio Emilia - in cui aveva rimarcato con forza la scarsa disponibilità del kosovaro a dare un contributo in fase di non possesso - a un vero e proprio endorsement.

«Se Edon riuscirà a completarsi diventerà un crack». Come dargli torto alla luce delle brillanti prove inscenate con il Kosovo in Nations League, in cui Zhegrova è sembrato davvero quello dei tempi migliori. Per intenderci, la versione che aveva mandato ai matti la retroguardia bianconera nell’economia del match di Champions pareggiato con il Lilla un paio di stagioni fa.

1 / 4

Successiva
Tutte le news
Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS