Spalletti tra retromarcia, assist e un fotogramma che preoccupa: la Juve torna così

Un bilancio in bianco e nero, letteralmente. Al netto di qualche sfumatura qua e là, ascrivibile allo scarso minutaggio raccolto da alcuni, a qualche acciacco fisico o all’impossibilità di predicare nel deserto. Con il rientro a scaglioni dei vari “nazionali”, Luciano Spalletti a partire da questa mattina avrà modo di sfogliare un faldone variopinto. E quindi di consolidare le impressioni maturate nel corso delle prime uscite stagionali o, perché no, di ricredersi e tornare sui suoi passi.