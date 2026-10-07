Il nuovo talento Italia per la Juve, da Doumbia a Inacio: tutti i nomi sul tavolo

Piacevoli riscoperte. Volti conosciuti, ma forse mai visti così. Vivi e forti. Impattanti. Romano, certo. Ma la Juventus è rimasta impressionata anche da quanto firmato da Issa Doumbia al Dall’Ara di Bologna. È sembrato esattamente quello che ha cercato per tantissimo tempo nell’ultimo mercato, e non a caso ci aveva pensato sul finire della scorsa stagione, quando al comando del club ancora resisteva Damien Comolli . L’allora ad bianconero aveva individuato nel 23enne di Treviglio - genitori ivoriani - la forza necessaria, la progressione che sa fare la differenza. Poi le letture: di gioco, e del gioco.

Doumbia, potenziale enorme

Una sola lettera, ma tutta la differenza del mondo: perché la grande capacità di Doumbia, oltre alle doti mostrate pure in azzurro, è quella di anticipare l’idea dell’avversario, sporcare spesso le trame altrui, recuperare e ripartire. Sempre con un motore differente. Sempre con un’idea chiara in testa. Del resto, è cresciuto alla super scuola dell’AlbinoLeffe, e ha intrigato lo Sporting Lisbona proprio per questo: per il suo enorme potenziale, con tutte quelle cose e situazioni in cui brilla, e adesso con la voglia di specializzarsi. Pian piano (ma neanche tanto) ci sta riuscendo, ripagando pure dell’investimento dei portoghesi: 23 milioni di euro più bonus per strapparlo al Venezia, dov’è stato uno degli artefici principali della promozione in Serie A nell’ultima annata.