Licina, ecco il primo premio in carriera: "Un onore". E la Juve lo aspetta

"Vialli, ho sentito molte cose importanti"

Elegante ed emozionato, Licina ha raccontato la sua gioia nel ricevere questo riconoscimento, in ricordo di uno straordinario campione, nel calcio e nella vita, come Ginaluca Vialli: «Voglio ringraziarvi per avermi conferito questo premio - ha affermato il giovane fantasista della Cremonese di proprietà del club bianconero - con Gianluca Vialli ho in comune di aver giocato con la Cremonese e con la Juventus. Ho sentito molte cose importanti riguardo alla sua persona, specialmente in questi due club. Per me è un onore ricevere questo premio e sono molto felice. Sono davvero molto orgoglioso e ringrazio tutti».