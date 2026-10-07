Licina, ecco il primo premio in carriera: "Un onore". E la Juve lo aspetta
Nella serata di ieri, presso il Cinema Fulgor di Rimini, Adin Licina ha ricevuto il “Premio Gianluca Vialli” dedicato al miglior giovane della Serie B, un riconoscimento che unisce le doti tecniche a quelle umane, nel ricordo dei valori trasmessi da Gianluca. Per il 19enne tedesco, calciatore in prestito alla Cremonese ma di proprietà della Juventus, è stato il primo premio ricevuto nella giovane carriera.
"Vialli, ho sentito molte cose importanti"
Elegante ed emozionato, Licina ha raccontato la sua gioia nel ricevere questo riconoscimento, in ricordo di uno straordinario campione, nel calcio e nella vita, come Ginaluca Vialli: «Voglio ringraziarvi per avermi conferito questo premio - ha affermato il giovane fantasista della Cremonese di proprietà del club bianconero - con Gianluca Vialli ho in comune di aver giocato con la Cremonese e con la Juventus. Ho sentito molte cose importanti riguardo alla sua persona, specialmente in questi due club. Per me è un onore ricevere questo premio e sono molto felice. Sono davvero molto orgoglioso e ringrazio tutti».
Ad introdurre la consegna del riconoscimento è stato il presidente della Lega B Paolo Bedin: «Quando un campione come Gianluca viene ricordato quasi più per le sue qualità umane che per le sue grandi qualità tecniche, significa che siamo davanti a una figura straordinaria. Mi piacerebbe ricordarlo a fianco a un’altra figura dai connotati molto simili, quella di Paolo Rossi: grande umanità, grande generosità, grande capacità di trasferire i principi e i valori umani prima ancora che tecnici».
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