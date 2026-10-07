Cagliari-Juve, arbitro e Var: i precedenti dallo scandalo enorme a quel rigore da videocalcio

Terminata una lunghissima pausa nazionali, la Juventus si prepara a tornare in campo. Il prossimo avversario sarà il Cagliari, match in programma domenica 11 ottobre alle 20.45: per la sfida scelti arbitro e varista con incroci... tra alti e bassi per i bianconeri. Di fronte ci sarà la squadra di Pisacane, che dopo le prime cinque partite ha collezionato ben 12 punti ed è al momento quarta, tre posizioni sopra la Juventus. Per questo la squadra di Spalletti dovrà prestare ancora più attenzione, contro una compagine che ha già dimostrato di sapere come far male alle avversarie.

Cagliari-Juve, le designazioni arbitrali e i precedenti In vista della partita l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. A dirigere la partita tra Cagliari e Juventus sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova, con Rossi e Lo Cicero come assistenti e Doveri come quarto uomo. Il VAR sarà invece Giacomo Campione della sezione di Pescara, con Maggioni come assistente VAR.