Cagliari-Juve, arbitro e Var: i precedenti dallo scandalo enorme a quel rigore da videocalcio
Terminata una lunghissima pausa nazionali, la Juventus si prepara a tornare in campo. Il prossimo avversario sarà il Cagliari, match in programma domenica 11 ottobre alle 20.45: per la sfida scelti arbitro e varista con incroci... tra alti e bassi per i bianconeri. Di fronte ci sarà la squadra di Pisacane, che dopo le prime cinque partite ha collezionato ben 12 punti ed è al momento quarta, tre posizioni sopra la Juventus. Per questo la squadra di Spalletti dovrà prestare ancora più attenzione, contro una compagine che ha già dimostrato di sapere come far male alle avversarie.
Cagliari-Juve, le designazioni arbitrali e i precedenti
In vista della partita l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. A dirigere la partita tra Cagliari e Juventus sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova, con Rossi e Lo Cicero come assistenti e Doveri come quarto uomo. Il VAR sarà invece Giacomo Campione della sezione di Pescara, con Maggioni come assistente VAR.
I precedenti, almeno da un punto di vista dei risultati, sorridono ai bianconeri. Marcenaro, infatti, ha arbitrato soltanto 3 partite della Juventus in carriera, con due vittorie e un pareggio. Ben più complessa invece la situazione del Cagliari, che non ha vinto neanche una delle sei partite arbitrate da Marcenaro, con quattro sconfitte e due pareggi. Per quanto riguarda il VAR Camplone, i precedenti per la Juventus vedono tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. Il Cagliari, invece, è reduce da cinque sconfitte consecutive con Camplone al VAR, con un pareggio e due vittorie a completare il quadro.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS