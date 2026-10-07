"La classe 2009 che dominerà il mondo": i talenti del futuro e il nome Juve che fa sognare

Il The Guardian ha inserito tre giovani italiani nella sua nuova selezione Next Generation, dedicata ai 60 migliori prospetti nati nel 2009. Una lista che raccoglie talenti provenienti da ogni parte del mondo e destinati, secondo il quotidiano britannico, a essere protagonisti del calcio internazionale nei prossimi anni. A rappresentare l'Italia sono Antonio Arena della Roma, Riccardo Cassano del Como e Destiny Elimoghale della Juventus. Tre giocatori con caratteristiche e percorsi differenti, ma già capaci di attirare l'attenzione nonostante abbiano appena 17 anni. Per tutti e tre si tratta di un riconoscimento importante.

I tre italiani in lista Arena, Cassano ed Elimoghale sono i tre nomi italiani scelti dal The Guardian per la generazione 2009. Arena rappresenta la Roma e si è già messo in evidenza nel percorso di crescita all'interno del settore giovanile giallorosso, oltre all'esordio con gol in prima squadra nella sfida di Coppa Italia contro il Torino. Cassano, invece, è un talento del Como che ha attirato l'attenzione per le proprie qualità tecniche e per un percorso in costante evoluzione, tenuto sotto osservazione da Fabregas anche nel ritiro estivo.