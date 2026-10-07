Palmisani, l’agente conferma: "La Juve c’è! Poteva già essere lì, in un momento…"

Un futuro ancora da stabilire, e che potrebbe essere a tinte... bianconere. Lorenzo Palmisani è stata una delle più grandi sorprese di questo inizio di campionato di Serie A , difendendo strenuamente i pali del Frosinone con una incredibile partita giocata contro il Como. La Juventus aveva già messo gli occhi su di lui in estate, e non è detto che non possa rifarlo nei prossimi mesi . A parlare della situazione del portiere e del possibile approdo a Torino ne ha parlato proprio l'agente del giocatore, Federico Pastorello.

Il procuratore ai microfoni di SportMediaset così sul futuro di Palmisani: “ La Juve già la scorsa estate ha avuto un approccio , come c’era però stato da tanti: anche club esteri e soprattutto dalla Premier League. La Juventus ha avuto quel momento dove poteva decidere se prenderlo come numero 2 da mettere dietro a Vicario, che sarebbe stata assolutamente un’opportunità. Ma quando tra le mani hai un ragazzo così giovane e così bravo devi farlo giocare. La Juve è sicuramente in un pool di opportunità, poi vedremo se loro confermeranno l’interesse: ovvio che si tratta di una grande squadra ”.

L'interesse dall'estate

Palmisani è un nome presente da luglio nei pensieri di Carnevali e Massara, considerato un profilo affidabile e con ampi margini di crescita. A poter fare la differenza gli ottimi rapporti tra la Juventus e il club ciociaro, con un discorso già ben impostato tra bianconeri e gialloblù sul portiere della Nazionale U21. Tra le due società esistono infatti rapporti solidi, rafforzati anche dal legame tra Carnevali e Stirpe, nonostante quest'ultimo oggi possieda soltanto il 20% delle quote del Frosinone.

Per il portiere originario di Alatri, dunque, il discorso è stato avviato già da tempo, ben prima dell’impatto significativo avuto in questo scorcio di Serie A. Palmisani ha superato a pieni voti l’esordio contro la Juventus e si è poi distinto nelle quattro gare successive. Particolarmente convincente è stata la prestazione contro il Como, nella quale ha mostrato grandissima qualità, oltre a notevoli riflessi e un’esplosività fuori dal comune tra i pali.