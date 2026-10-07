Genoa su un ex dirigente Juve: tra i favoriti per sostituire Diego Lopez
Da Torino a Genova, passando per una storia recente che porta il nome di Damien Comolli. François Modesto può tornare protagonista in Serie A dopo l'esperienza alla Juventus, terminata lo scorso luglio con la risoluzione consensuale. Ora potrebbe iniziare una nuova sfida. Il Genoa, che sta cercando di rialzarsi con De Rossi, sta valutando proprio il suo profilo per il ruolo di direttore sportivo, come riportato da Sky Sport. L’ex dirigente della Vecchia Signora, Monza e Olympiacos è il nome a sorpresa emerso nelle ultime ore e si inserisce in una corsa che, al momento, vede due candidati in prima fila. Il club rossoblù è infatti al lavoro per individuare il sostituto di Diego Lopez, sempre più vicino al Burnley.
Genoa, i favoriti per il ruolo di direttore sportivo
Con l’imminente addio di Diego Lopez, sempre più vicino al Burnley, i rossoblù sono alla ricerca di un nuovo riferimento per l’area sportiva. Ed è una corsa a due. La posizione di Giovanni Rossi resta solida. L’ex dirigente del Sassuolo, protagonista di un lungo percorso in neroverde iniziato nel 2018 e terminato nella stagione 2023/24, continua a essere tra i profili valutati dal Genoa. La novità, però, è rappresentata da François Modesto. Il suo nome è emerso a sorpresa e ha subito trovato spazio tra le possibilità prese in considerazione dal club rossoblù.
Modesto, il percorso dalla Serie A alla Juventus
Modesto arriva a questa candidatura forte di un percorso maturato tra Italia e calcio internazionale. Dopo l’esperienza da dirigente al Monza, il francese ha lavorato all’Olympiacos, costruendo una parte importante della propria esperienza nell’area sportiva e nel mercato. Il passaggio più recente è stato però quello alla Juventus. Modesto ha fatto parte della struttura dirigenziale bianconera nell'era Comolli, condividendo con lui l’esperienza a Torino. Un'avventura conclusa in concomitanza con l’addio del francese e che non ha lasciato bei ricordi ai tifosi bianconeri, che hanno visto passare in squadra un serie di acquisti che hanno fallito. Ora però Modesto potrebbe avere un'altra possibilità, ma è in lotta con Giovanni Rossi. Due profili diversi per un incarico che il club rossoblù dovrà definire nelle prossime settimane. Non resta che attendere.
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