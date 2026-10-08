Kolo Muani, il tormento del gol: il retroscena Juve e la doppia mossa di Spalletti

Vive per il gol in questo momento. Non è un dettaglio del resto. Il fatto che Randal Kolo Muani non sottovaluti la poca concretezza sotto porta è un segnale che rende bene l’idea di quanto sia perfezionista, della misura della sua personale ricerca di una dimensione da bomber. Ambisce a diventarlo, sebbene i numeri degli ultimi tre anni non dicano questo. Alla Juve, però, con Thiago Motta prima e con Igor Tudor poi aveva assaggiato quello status. Doppia cifra raggiunta in metà stagione, abbinata a tante prestazioni di alto livello, quelle che fino a questo momento gli sono mancate soltanto contro Milan e Sassuolo. C’è un aspetto che racconta nitidamente la maniacalità di Kolo Muani: si è riguardato tutte le partite di sputate finora in maglia bianconera. Persino l’amichevole di venerdì scorso contro la Cremonese, una partita nella quale si è mosso molto bene, senza però mai calciare verso la porta grigiorossa. Frangenti sui quali ha riflettuto.