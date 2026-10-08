"Lui e altri 10", poi il Sottosopra: Spalletti chiamato al miracolo. E arriva l'altro esordio Juve!

TORINO - «Cambiaso, più altri dieci». Questo, grossomodo, il leitmotiv delle tante chiacchierate informali che Lucio - quando sedeva ancora sulla panchina della Nazionale - era solito imbastire a tavola con amici e addetti ai lavori. Il perché rispondeva, anzitutto, all’indiscutibile duttilità del calciatore e alle certezze che era in grado di garantire a prescindere da quale fosse la posizione di giornata. Una panacea per ridisegnare assetti e spostare interpreti in altre zone. Per intenderci, ciò che oggi è diventato in bianconero McKennie, con la sua iconica “Weston zone”.

Juventus, l'unico è Cambiaso Insomma, i presupposti per l’ennesima redenzione spallettiana c’erano eccome. Proprio per questo fa specie che a poche settimane dal primo anniversario bianconero di Lucio, l’unico giocatore a non aver abbozzato il benché minimo segnale di miglioramento sia proprio Cambiaso. E no, non si può certo parlare di incomprensioni tattiche o di un sedicente scarso impiego da parte del tecnico bianconero. Cambiaso, sotto la sua gestione, di chance ne avute parecchie. Alcuni direbbero troppe. Eppure l’azzurro pare ancora bloccato nel Sottosopra, e rassegnato alla logica - ricorrente - della partita buona, alternata ad altre due/tre all’insegna del caos.