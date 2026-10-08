La paziente zero Juve, il viaggio con i tre di Spalletti: Beccari ora sogna il campo

TORINO - Se la sfilza di infortuni gravi che ha colpito la Juventus negli ultimi mesi fosse di natura epidemiologica, lei si potrebbe considerare la paziente zero. Chiara Beccari è risultata positiva al virus della malasorte all’inizio del focolaio che ha avviluppato Juve femminile e maschile senza pietà né distinzione di genere. Era lo scorso 6 maggio quando la classe 2004 finiva sotto i ferri a Lione per sottoporsi all’intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Una mazzata arrivata nelle ultime curve di una stagione complicata a livello individuale e di squadra.

La 9 di Cantore, poi... Chiara aveva ereditato la maglia numero 9 come gravoso lascito della migliore stagione della carriera di Sofia Cantore. Più del numero in sé, a pesarle era stato il confronto continuo con l’attaccante e amica volata negli Stati Uniti. Nulla se paragonato al trauma fisico e mentale dell’infortunio, il primo davvero critico della sua giovane carriera.