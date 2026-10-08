La pausa nazionali è terminata e, ora che anche l'ultimo giocatore bianconero è rientrato alla Continassa, è arrivato il momento di cominciare a pensare seriamente alla prossima partita di Serie A. Nella sesta giornata di campionato, la Juventus affronterà all'Unipol Domus Arena il Cagliari, match in programma domenica 11 ottobre alle 20:45 (svelato l'arbitro). Tra giocatori arrivati in ritardo e stanchezza, la prima partita dopo la sosta è sempre molto complicata ma la squadra di Spalletti non potrà permettersi di sbagliare. Servirà una vittoria a ogni costo per iniziare con il piede giusto il tour de force di nove partite prima della pausa di novembre. Dall'allenamento bianconero arrivano però diverse buone notizie per l'allenatore della Vecchia Signora.

Allenamento Juve: le ultime novità su Nico Gonzalez e i Nazionali Dopo aver giocato 30 minuti nel match di addio alla nazionale argentina di Leo Messi contro il Benin, Nico Gonzalez è tornato a Torino e ha svolto lavoro di scarico. L'attaccante argentino è reduce da un lungo viaggio intercontinentale e da domani tornerà ad allenarsi normalmente. La sfida contro il Cagliari è però tra pochi giorni e l'ex Fiorentina avrà quindi a disposizione pochissimi giorni per riprendere la miglior forma. Per questo non è da escludere che possa riposare, così da essere al 100% in vista della partita di Europa League contro il Celta Vigo. Ma il classe 1998 non è l'unico giocatore a rischio in vista della trasferta contro il Cagliari: Spalletti dovrà monitorare tutti i giocatori che sono da poco ritornati dalla Nazionali.