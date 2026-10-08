Rinnovo Nico Gonzalez e mercato: strategie Carnevali. Momento Juve: McKennie imprescindibile, su Woltemade...

Il futuro della Juventus passa anche dalla capacità di valorizzare ciò che già c'è. Tra rinnovi, giocatori rinati sotto la gestione di Spalletti , giovani da accompagnare nella crescita e possibili interventi sul mercato, il club bianconero è chiamato a costruire una squadra sempre più competitiva senza perdere di vista la sostenibilità economica. Al centro del dibattito ci sono soprattutto Nico Gonzalez, McKennie e Woltemade , ma anche i nomi di Alajbegovic e Romano (osservato speciale contro il Cagliari) e degli altri giocatori che possono rappresentare il prossimo passo del progetto. Un quadro sul quale si sono confrontati Paolo Pirisi e Lorenzo Aprile, nel corso di JU3 sul canale YouTube di Tuttosport , analizzando le scelte della società e l'impatto avuto da Spalletti sui singoli.

Nico Gonzalez verso il rinnovo: la svolta con Spalletti

Il primo tema affrontato è quello di Nico Gonzalez , protagonista di una netta crescita sotto la gestione Spalletti e ormai sempre più vicino a un rinnovo contrattuale. L'argentino, arrivato alla Juventus tra aspettative importanti, sembra aver trovato finalmente continuità e una collocazione all'interno del progetto tecnico. Per Pirisi, il nuovo accordo rappresenterebbe anche una scelta strategica per il club: "Rafforza il suo status in casa Juve, che vuole costruire il prossimo futuro con lui. Una pietra importante su cui ripartire. L'ingaggio verrà ritoccato e spalmato su una stagione in più, una strategia anche per ridurre il costo a bilancio del giocatore. Può essere una sorta di McKennie per la Juve. Può conquistare credibilità. E questo anche grazie a Spalletti. Penso ai primi mesi di Motta dove non si era creata una connessione con il club, anche se credo sia un validissimo allenatore. Molti giocatori sono stati sottotono, ma ora hanno fatto uno step. Alcuni calciatori vanno aspettati e gli allenatori fanno tutta la differenza del mondo. Poi alla base di tutto c'è la stima e la fiducia totale: Spalletti ha convinto Nico Gonzalez ad essere un giocatore che gli serve. Poi il giocatore è una brutta razza, se alcune volte non viene coccolato, non rende".

Sulla stessa linea Aprile, che non considera affrettata la scelta di prolungare il contratto dell'argentino. Il rinnovo, infatti, avrebbe una duplice funzione: consolidare il rapporto con il giocatore e allo stesso tempo alleggerire l'incidenza del suo ingaggio sui conti del club: "Rinnovo frettoloso? No, la riduzione dell'incidenza a bilancio non è da sottovalutare, tutti aspetti che la Juve deve fare per stare nei paletti del settlement agreement Poi così il club dà anche fiducia al giocatore, che ha iniziato bene ed è uno dei leader. Una mossa sensata".