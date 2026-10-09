Nico Gonzalez rinnova con la Juve! Spalletti chiave, perché sorridono anche i conti: durata e cifre

TORINO - E chi se lo aspettava. Oggi pomeriggio Nico Gonzalez farà tappa in sede per prolungare la sua avventura in bianconero fino al 2030, con un leggero ritocco all’ingaggio da 3.6 milioni di euro. Un “Coupe de théatre” degno del miglior Nolan se si riavvolgono le lancetta all’estate del 2025. Una valigia chiusa con fare stizzito, in fretta e furia, un biglietto di sola andata per Madrid e tanti, tantissimi rimorsi per ciò sarebbe potuta essere la sua seconda annata in bianconero.

Nico Gonzalez, redenzione Juve Nella testa di Nico Gonzalez, quella della redenzione. Eppure, la Juve la pensava diversamente, offuscata dall’impellente esigenza di far quadrare i conti. Il prestito all’Atletico, sulla carta, altro non era che l’anticamera di un addio annunciato. Ognuno per la sua strada. Felici tutti: la Juve di far cassa nell’estate successiva, Nico di dimostrare di che pasta fosse fatto réellement. E così è stato.