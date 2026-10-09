Alajbegovic, denti stretti: come sta verso Cagliari-Juve. Anche la Bosnia si stupisce…

TORINO - Un filo di stanchezza, ma nulla di cui preoccuparsi. Anzi. Il Kerim Alajbegovic che ha recuperato Luciano Spalletti ha dato pure una serie di sospiri di sollievo: dopo gli ultimi accertamenti al JMedical era stato già scongiurato uno stop, dopo i primi allenamenti la decisione è quella che a Cagliari, con ogni probabilità, ci sarà. In fondo, lavora con il gruppo. Lo fa al solito ritmo. L’unica differenza rispetto alle ultime uscite è che, proprio per la stanchezza che si trascina dalla sosta nazionali, il bosniaco potrebbe partire dalla panchina, pronto a cambiare le sorti della partita nell’ultima mezz’ora.