Alajbegovic, denti stretti: come sta verso Cagliari-Juve. Anche la Bosnia si stupisce…
TORINO - Un filo di stanchezza, ma nulla di cui preoccuparsi. Anzi. Il Kerim Alajbegovic che ha recuperato Luciano Spalletti ha dato pure una serie di sospiri di sollievo: dopo gli ultimi accertamenti al JMedical era stato già scongiurato uno stop, dopo i primi allenamenti la decisione è quella che a Cagliari, con ogni probabilità, ci sarà. In fondo, lavora con il gruppo. Lo fa al solito ritmo. L’unica differenza rispetto alle ultime uscite è che, proprio per la stanchezza che si trascina dalla sosta nazionali, il bosniaco potrebbe partire dalla panchina, pronto a cambiare le sorti della partita nell’ultima mezz’ora.
Spalletti ci pensa
Ci sta pensando, Luciano Spalletti. Prima di prendere una decisione verificherà le condizioni di tutti in questi ultimi due allenamenti di oggi e domani, per poi partire in direzione Sardegna. Comunque, “Alaj” resta quello «che può veramente stupire», per questo difficilmente Lucio se ne priverà.
Anzi, le prossime partite saranno determinanti al fine di arrivare a fare quello che ha in mente lo stesso tecnico. E cioè: «Dobbiamo riuscire a creargli un contesto più familiare e tranquillo, così potrà crescere più velocemente. Si deve creare una relazione forte tra la squadra e le potenzialità dei singoli giocatori».
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