Elimoghale, quella classifica parla chiaro: la Juve vuole proteggerlo così 

TORINO - Troppo facile, scontato quasi, pensare che nel suo caso tutto sia stato predeterminato fatalmente. Scritto nelle stelle nell’esatto istante in cui, il 23 aprile 2009, è venuto al mondo, a Torino, con il nome di Destiny , scelto per lui da papà e mamma nigeriani. Vanno però ben oltre le motivazioni che hanno spinto il «Guardian» a inserire Elimoghale nella Next Generation 2026 : una lista che si propone di indicare ogni anno i 17enni, 60 in tutto, più talentuosi del mondo del calcio.

Finirci dentro significa avere addosso occhi e aspettative che in passato sono state raccolte da giocatori come Haaland, Vinícius, Bellingham, Musiala, Donnarumma, Kvaratskhelia e Yamal. Non è roba per tutti e soprattutto non è caduto dal cielo - al netto di doti sicuramente innate - il percorso che ha portato Destiny a godere di un simile credito internazionale.