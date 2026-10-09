Retroscena Nico Gonzalez, il confronto Juve decisivo: così Spalletti ha cambiato tutto
La stima è datata in questo caso. Risale ai tempi in cui Luciano Spalletti guidava il Napoli e Nico Gonzalez si era affacciato alla Serie A con la maglia della Fiorentina. Amore a prima vista: il tecnico nella preparazione delle partite contro i viola lo indica spesso tra i pericoli più importanti da neutralizzare. È una prima fiamma che si accende. E la stima resta, intatta, anche quando Lucio diventa il tecnico della Juve. Nico Gonzalez parallelamente si rilancia all’Atletico Madrid dopo un primo anno difficilissimo a Torino.
Nico Gonzalez tra Atletico e Juventus
Ma a Madrid, da Diego Pablo Simeone con cui parla anche durante l’ultimo Mondiale, ci vuole restare. A giugno praticamente a tutti i costi. Tant’è che nel primo contatto tra Spalletti e Nico Gonzalez il giocatore si esprime con l’allenatore senza fare troppi giri di parole: «Spero di tornare all’Atletico, non ti posso promettere che resterò, ne riparliamo dopo i Mondiali».
Dal Wanda Metropolitano, però, non arrivano segnali concreti su Nico Gonzalez: la Juve aspetta un’offerta importante, che però non arriva mai. I Colchoneros giocano al ribasso, i bianconeri resistono, forti di una valutazione economica rinforzata da una buona stagione a Madrid e da un Mondiale vissuto da protagonista.
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