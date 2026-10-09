Retroscena Nico Gonzalez, il confronto Juve decisivo: così Spalletti ha cambiato tutto

La stima è datata in questo caso. Risale ai tempi in cui Luciano Spalletti guidava il Napoli e Nico Gonzalez si era affacciato alla Serie A con la maglia della Fiorentina. Amore a prima vista: il tecnico nella preparazione delle partite contro i viola lo indica spesso tra i pericoli più importanti da neutralizzare. È una prima fiamma che si accende. E la stima resta, intatta, anche quando Lucio diventa il tecnico della Juve. Nico Gonzalez parallelamente si rilancia all’Atletico Madrid dopo un primo anno difficilissimo a Torino.