La Curva Sud adesso sciopera: l’assenza durante Juve-Lazio
La Curva Sud della Juventus annuncia lo sciopero del tifo per Juve-Lazio. Nel comunicato «Basta! La Curva non è il capro espiatorio», i gruppi contestano la gestione dell’ordine pubblico in occasione del derby di maggio contro il Torino, giudicando «sproporzionate» le diffide, i provvedimenti e le sanzioni.
La Curva chiede che vengano accertate tutte le responsabilità, comprese quelle di chi avrebbe dovuto impedire il contatto tra le tifoserie, e respinge quella che definisce una repressione indiscriminata. Domani alle 15 i gruppi si ritroveranno davanti alla Curva. Poi, durante Juve-Lazio, resteranno fuori: «Ascolterete il nostro silenzio».
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