Rinnovi Juve, chi saranno i prossimi tre a firmare: mai più un caso Vlahovic
La macchina dei rinnovi è ripartita. Vale per i fedelissimi da blindare, come per quei giocatori su cui conveniva intervenire per ridurne sensibilmente l’incidenza a bilancio. Un bene per la Juve, abituata da anni a strapagare calciatori e a tornare sui propri passi l’estate successiva. Come? Chiedendo l’elemosina o parcheggiando i suddetti esuberi in prestito ai confini d’Europa. Ed è un bene per Spalletti, rasserenato all’idea di poter appaltare un lavoro all’insegna della continuità tecnica.
Mai più Vlahovic
Insomma, che gli sforzi ad hoc elargiti per ogni singolo membro della rosa non siano destinati a tradursi in opere di filantropia per gli altri club. Un po’ come accaduto per Vlahovic, rigenerato e regalato a zero al Besiktas. Su Douglas Luiz, ad esempio, ha dovuto lavorare a lungo prima che il ragazzo iniziasse a recepire i suoi dettami tattici.
A convincerlo che, in un modo o nell’altro, lo avrebbe reso quello di due anni fa. Presto, anzi prestissimo per eleggere il brasiliano nella ristretta cricca dei giocatori a cui Lucio ha svoltato la carriera. Ma ecco, le prime prove stagionali, quantomeno, sembrano far trasparire che la strada intrapresa sia quella giusta.
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