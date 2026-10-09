Spalletti a Tuttosport: “Juve di uomini forti, per il destino ci stiamo lavorando”Juventus

Zhegrova e l’occasione Juve, orizzonte fissato: c'è una data chiave per smuovere le gerarchie

Intanto Cabal torna in gruppo e spera di farcela già per la trasferta in Sardegna: i prossimi al rientro saranno Ekhator e Boga
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Marco Amato Marco Amato

Pubblicato il 09.10.2026, 09:48

5 min

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TORINO - Come dopo un lungo letargo. La Juventus si scrolla di dosso un po’ di torpore, lo fa tornando praticamente al completo sui campi della Continassa dove ieri si è fatto un passo in avanti nella missione Cagliari. Prima di tutto c’è da riannodare i fili, ricordarsi delle due prestazioni convincenti contro NEC e Atalanta. E allora si riparte dal pallone messo in mezzo di prima, con il mancino, da Celik: aspetto da non sottovalutare questo, un cambio di paradigma rispetto all’inizio della stagione che vedeva il turco rientrare spesso e volentieri sul destro, perdendo così dei tempi di gioco.

Spalletti, appunti Juventus

Dalla freddezza dentro l’area di Conceicao: deve, questa, diventare la regola e non l’eccezione, su di questo si lavora alacremente sui campi d’allenamento bianconeri. E poi dalla testata di bomber Bremer, quasi a ricordare che, fin qui, i gol sono arrivati più dalla retroguardia che dal pacchetto di attaccanti. Appunti presi, rielaborati, masticati, digeriti da Spalletti e dal suo staff: ne sono venute fuori le linee guida per le prossime intense settimane.

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La certezza, in questo momento, la dà il modulo. Come negli ultimi impegni pre sosta, anche contro il Cagliari la Juventus dovrebbe partire con un 3-4-2-1, almeno come base d’appoggio. Perché poi è noto, la squadra di Spalletti ruota e cambia, a seconda delle fasi e delle necessità, ma è comunque qualcosa di differente rispetto a quanto provato a inizio stagione, almeno fino allo scivolone di Reggio Emilia.

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