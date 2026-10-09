Zhegrova e l’occasione Juve, orizzonte fissato: c'è una data chiave per smuovere le gerarchie
TORINO - Come dopo un lungo letargo. La Juventus si scrolla di dosso un po’ di torpore, lo fa tornando praticamente al completo sui campi della Continassa dove ieri si è fatto un passo in avanti nella missione Cagliari. Prima di tutto c’è da riannodare i fili, ricordarsi delle due prestazioni convincenti contro NEC e Atalanta. E allora si riparte dal pallone messo in mezzo di prima, con il mancino, da Celik: aspetto da non sottovalutare questo, un cambio di paradigma rispetto all’inizio della stagione che vedeva il turco rientrare spesso e volentieri sul destro, perdendo così dei tempi di gioco.
Spalletti, appunti Juventus
Dalla freddezza dentro l’area di Conceicao: deve, questa, diventare la regola e non l’eccezione, su di questo si lavora alacremente sui campi d’allenamento bianconeri. E poi dalla testata di bomber Bremer, quasi a ricordare che, fin qui, i gol sono arrivati più dalla retroguardia che dal pacchetto di attaccanti. Appunti presi, rielaborati, masticati, digeriti da Spalletti e dal suo staff: ne sono venute fuori le linee guida per le prossime intense settimane.
La certezza, in questo momento, la dà il modulo. Come negli ultimi impegni pre sosta, anche contro il Cagliari la Juventus dovrebbe partire con un 3-4-2-1, almeno come base d’appoggio. Perché poi è noto, la squadra di Spalletti ruota e cambia, a seconda delle fasi e delle necessità, ma è comunque qualcosa di differente rispetto a quanto provato a inizio stagione, almeno fino allo scivolone di Reggio Emilia.
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