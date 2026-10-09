La Juve guarda al futuro e 'copia' il Barcellona: due progetti e un unico obiettivo

Duecentocinquanta milioni di euro . E non solo per il calciomercato, anzi. La Juve guarda avanti e vuol dire pure andare oltre il campo, le sue dinamiche, quello che si può controllare e (soprattutto) quello che prende poi il suo corso. Dell’aumento di capitale varato dal Consiglio d’Amministrazione bianconero, una cospicua parte servirà allora anche per rafforzare la parte patrimoniale della società. A partire dalle infrastrutture, come l’ Allianz Stadium , il centro sportivo della Continassa e quello di Vinovo , il cui valore contabile residuo è attualmente di circa 180 milioni , mentre quello di mercato è stato stimato quasi tre volte tanto.

Non solo: una menzione speciale è necessaria per gli asset del club. Per capirci: J Medical , museo e J Hotel , quest’ultimo acquistato in maniera definitiva appena un anno fa, e che inizia a generare profitti dopo qualche anno di difficoltà, anche per gli strascichi della pandemia. È qui che si concentrerà una parte degli investimenti previsti , in particolare sul centro medico, per cui è previsto un progetto di crescita importante, in linea con il successo degli ultimi anni. L’idea della Juve è di procedere con una nuova apertura nella zona centrale di Torino , dunque distante dalla sede unica a due passi dallo Stadium.

Che è l’altro grande tema di discussione. Perché dopo i lavori della scorsa estate e l’aumento dell’offerta commerciale e dei servizi - sono stati aggiunti inoltre 182 posti, di questi 80 in area premium -, la società ha intenzione di sfruttare diverse modalità di vendita offrendo in cambio un tipo di hospitality differente, con accesso a bar esclusivi - ad esempio - e con altri servizi, previo pagamento di un supplemento. L’obiettivo è quello di migliorare l’esperienza allo Stadium, ma naturalmente anche aumentare il dato dei ricavi dall’impianto. Nell’ultima stagione sono arrivati oltre 90 milioni di euro complessivi, di questi ben 8 dall’hospitality e altri 2 dalle iniziative più importanti, come l’apertura dell’Allianz ai concerti estivi e agli altri sport. Da quando è stato inaugurato, nel 2011, i ricavi da stadio sono così triplicati, e la crescita è stata costante. Covid a parte, s’intende.

La Juve sulle orme del Barcellona: ecco perché

In scala, in fondo, è ciò che vorrebbe fare la Juventus anche con le altre squadre di cui dispone, in particolare la formazione Women e la Next Gen. Da tempo si parla di un piccolo impianto nei pressi dello stesso Allianz, con la zona del PalaTorino (ex PalaStampa) che sarebbe ideale e in linea con quanto creato a Barcellona, dove l’Estadio Johann Cruijff (6000 spettatori di capienza) è ubicato di fianco al Nou Camp. Ecco, quello che sembrava utopia potrebbe non esserlo più, almeno stando alla scadenza della concessione dell’area, oggi affidata alla famiglia Togni e ancora per un paio d’anni. Poi? Chissà. Il Comune avrebbe ogni interesse a riqualificarla, mentre il club parallelamente sta lavorando in maniera attiva all’apertura del nuovo centro federale di Venaria, per nulla distante dalla Continassa. Certo, non sarebbe come avere qualcosa di proprio: quello aumenterebbe il valore, l’affetto (che difficilmente arriva fino a Biella per la Juventus Women oppure Alessandria per la Next Gen) e aiuterebbe parecchio i conti. Dovranno imparare a reggersi sulle proprie gambe. Prima o poi. Più prima che poi, possibilmente.

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