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Prescott, nuovo asse Juve-Bayern: chi è il 2009 che ha sfiorato un record con l’Atalanta 

I bianconeri fiutano l'occasione a parametro zero: il baby portiere è conteso dai top club 
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Pubblicato il 09.10.2026, 12:29

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La Juventus guarda al presente, ma senza perdere di vista il futuro. Tra i pali, le risposte ricevute da Vicario sono finora positive, ma alla Continassa il lavoro per individuare il portiere dei prossimi anni prosegue senza sosta. In cima alla lista dei giovani profili seguiti c'è Palmisani, ma nelle ultime valutazioni bianconere si fa spazio anche un nome che arriva direttamente dalla Germania: Leonard Prescott, talento classe 2009 del Bayern Monaco. Alto 196 centimetri, dotato di una struttura fisica importante e già nel giro delle selezioni giovanili tedesche, il portiere è considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. E la situazione contrattuale potrebbe trasformarlo in un'opportunità da seguire con grande attenzione. Del resto, l'asse tra Juventus e Bayern Monaco è da tempo particolarmente vivo quando si parla di giovani: basti pensare a Yildiz, diventato uno dei volti del progetto bianconero dopo aver lasciato il vivaio bavarese, e a Licina, altro talento passato dal settore giovanile tedesco a quello juventino. Ora, all'orizzonte, potrebbe esserci un nuovo capitolo.

Juve, non solo Palmisani: Prescott è il nuovo nome per la porta del futuro

La ricerca del portiere del futuro prosegue, dunque, lungo più direttrici. Vicario resta un profilo che ha fornito indicazioni incoraggianti, ma la Juventus vuole farsi trovare pronta anche in prospettiva, valutando giovani capaci di crescere gradualmente e di rappresentare un investimento per gli anni a venire. In questo scenario si inserisce Prescott, un estremo difensore che ha attirato l'attenzione di diversi club europei, tra cui la stessa Juventus e il Chelsea, come riportato da Sky Sport De. 

 

 

Nato nel 2009, con origini statunitensi e doppia cittadinanza tedesca e americana, Prescott è alto 196 centimetri e abbina una notevole presenza fisica a un percorso di crescita che lo ha portato rapidamente sotto i riflettori. Attualmente è alle prese con un infortunio al menisco, un ostacolo che non ha però cancellato l'interesse nei suoi confronti.

 

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Il suo contratto con il Bayern Monaco è in scadenza a giugno 2027 e, secondo le indiscrezioni provenienti dalla Germania, le trattative per il rinnovo sarebbero ferme da mesi. Una situazione che apre interrogativi sul suo futuro e che potrebbe favorire l'inserimento di altre società. Il nodo principale riguarda le prospettive in prima squadra: il Bayern starebbe puntando su Urbig come erede designato di Neuer, uno scenario che rischia di ridurre ulteriormente le possibilità di Prescott di trovare spazio nel breve periodo. La Juventus osserva e valuta. L'eventuale arrivo del giovane tedesco sarebbe un'operazione in prospettiva, da inserire in un progetto di crescita graduale, senza bruciare le tappe. La priorità resta individuare le soluzioni migliori per il presente e per il futuro, con Palmisani che continua a occupare una posizione di rilievo nella lista bianconera e Prescott che rappresenta un profilo internazionale da monitorare.

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