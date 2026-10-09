Prescott, nuovo asse Juve-Bayern: chi è il 2009 che ha sfiorato un record con l’Atalanta 

Nato nel 2009, con origini statunitensi e doppia cittadinanza tedesca e americana, Prescott è alto 196 centimetri e abbina una notevole presenza fisica a un percorso di crescita che lo ha portato rapidamente sotto i riflettori . Attualmente è alle prese con un infortunio al menisco, un ostacolo che non ha però cancellato l'interesse nei suoi confronti.

Il suo contratto con il Bayern Monaco è in scadenza a giugno 2027 e, secondo le indiscrezioni provenienti dalla Germania, le trattative per il rinnovo sarebbero ferme da mesi. Una situazione che apre interrogativi sul suo futuro e che potrebbe favorire l'inserimento di altre società. Il nodo principale riguarda le prospettive in prima squadra: il Bayern starebbe puntando su Urbig come erede designato di Neuer, uno scenario che rischia di ridurre ulteriormente le possibilità di Prescott di trovare spazio nel breve periodo. La Juventus osserva e valuta. L'eventuale arrivo del giovane tedesco sarebbe un'operazione in prospettiva, da inserire in un progetto di crescita graduale, senza bruciare le tappe. La priorità resta individuare le soluzioni migliori per il presente e per il futuro, con Palmisani che continua a occupare una posizione di rilievo nella lista bianconera e Prescott che rappresenta un profilo internazionale da monitorare.