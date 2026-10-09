Nico Gonzalez, da esubero a certezza Juve: ufficiale il rinnovo fino al 2030

La Juventus, sul proprio sito, ha diramato il comunicato annunciando il prolungamento del contratto dell'argentino: "Nico Gonzalez e la Juventus proseguono insieme: è ufficiale il prolungamento di contratto che legherà il giocatore argentino al Club bianconero fino al 30 giugno 2030 . L'accordo conferma la volontà di dare continuità al percorso iniziato nell’estate del 2024 con l'arrivo a Torino del classe 1998. Da allora, Nico ha collezionato 45 presenze complessive e 7 reti in bianconero , dando un contributo importante anche nell'avvio di questa stagione, che lo vede già a quota 2 gol in 5 apparizioni. Un profilo che garantisce al reparto avanzato imprevedibilità e soluzioni tattiche per affrontare una stagione ricca di impegni, abbinate a esperienza e personalità che lo rendono un elemento di riferimento prezioso per il gruppo, sia dentro che fuori dal campo. Congratulazioni, Nico! ".

Dalle stelle alle stalle e poi di nuovo alle stelle: la parabola di Nico Gonzalez

Nella stagione 2023/24 Nico Gonzalez ha collezionato ben 12 gol in Serie A con la maglia della Fiorentina, convincendo così la Juventus a puntare su di lui. Per portarlo a Torino i bianconeri hanno pagato più di 30 milioni di euro tra prestito e riscatto, ma il rendimento all'ombra della Mole non ha convinto. Nella stagione 2024/25, infatti, l'argentino ha segnato soltanto 3 gol, deludendo a più riprese. Da qui il prestito lo scorso anno all'Atletico Madrid, dove ha trovato minuti e soprattutto fiducia. La scorsa estate il classe 1998 è quindi tornato a Torino e i Colchoneros hanno provato a riportarlo in Spagna ma hanno trovato la ferma opposizione di Luciano Spalletti. L'allenatore bianconero, infatti, dopo averlo osservato con attenzione nel corso della preparazione estiva ha deciso di puntare con forza su di lui. L'argentino non se l'è fatto ripetere due volte e ha risposto presente: 2 gol e 1 assist in 5 presenze stagionali tra Serie A ed Europa League. Spalletti gli ha cucito addosso un nuovo ruolo, spostandolo dalla fascia alla trequarti, facendolo diventare quasi imprescindibile. Anche per questo la Juve ha deciso di rinnovare il suo contratto fino.