Chiellini Forward: "Juventus da sempre punto di riferimento. Innovazione dentro e fuori dal campo"

La Juventus non è solo calcio e lo dimostra giorno dopo giorno. Oggi il club bianconero, in occasione di Wave by Vento alle OGR Torino, ha presentato la Forward Squad 2026/27, il secondo gruppo di startup selezionate nell'ambito del proprio programma di open innovation. Da aziende specializzate in tecnologie sportive fino a quelle che studiano nuovi modi per i tifosi di fruire contenuti multimediali. A presentare sul palco la seconda edizione di questo evento, insieme a Carolina Chiappero, Juventus Innovation Manager, c'era anche il Chief Club Affairs Officer della Juventus, Giorgio Chiellini: "Credo che sia abbastanza chiaro il motivo per cui siamo qui: siamo fondatori, investitori e parte della stessa famiglia. Penso che questo percorso di innovazione di Juventus debba continuare. Siamo molto felici di presentare i risultati ottenuti lo scorso anno e guardiamo con entusiasmo alla prossima stagione del progetto Juventus. C’è poi un aspetto interessante: quando le persone pensano alla Juventus, immaginano una squadra composta da undici giocatori. Ma siamo qui perché crediamo in un’innovazione a 360 gradi. Le opportunità, infatti, non riguardano soltanto i giocatori, ma anche ciò che accade dietro le quinte e tutto quello che ruota intorno a loro. È un percorso stimolante. Stiamo lavorando per promuovere l’innovazione e credo che questo sia il momento giusto per farlo".

Chiellini: "Juve punto di riferimento, capare di guardare avanti e innovare" "Juventus è sempre stata considerata un punto di riferimento - ha continuato l'ex difensore e ora dirigente bianconero -, capace di guardare avanti e innovare, dentro e fuori dal campo. E continueremo a farlo: lo vedrete. L’innovazione è uno strumento intelligente per raggiungere questo obiettivo. Non può essere un progetto isolato o un’iniziativa a sé stante: deve diventare uno dei valori fondamentali di Juventus. Lo abbiamo fatto in passato, lo stiamo facendo oggi e continueremo a farlo in futuro. Grazie a tutte le startup che sono qui con noi. Ci auguriamo di potervi aiutare a crescere, così come voi potete aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi".