Chiellini Forward: "Juventus da sempre punto di riferimento. Innovazione dentro e fuori dal campo"
La Juventus non è solo calcio e lo dimostra giorno dopo giorno. Oggi il club bianconero, in occasione di Wave by Vento alle OGR Torino, ha presentato la Forward Squad 2026/27, il secondo gruppo di startup selezionate nell'ambito del proprio programma di open innovation. Da aziende specializzate in tecnologie sportive fino a quelle che studiano nuovi modi per i tifosi di fruire contenuti multimediali. A presentare sul palco la seconda edizione di questo evento, insieme a Carolina Chiappero, Juventus Innovation Manager, c'era anche il Chief Club Affairs Officer della Juventus, Giorgio Chiellini: "Credo che sia abbastanza chiaro il motivo per cui siamo qui: siamo fondatori, investitori e parte della stessa famiglia. Penso che questo percorso di innovazione di Juventus debba continuare. Siamo molto felici di presentare i risultati ottenuti lo scorso anno e guardiamo con entusiasmo alla prossima stagione del progetto Juventus. C’è poi un aspetto interessante: quando le persone pensano alla Juventus, immaginano una squadra composta da undici giocatori. Ma siamo qui perché crediamo in un’innovazione a 360 gradi. Le opportunità, infatti, non riguardano soltanto i giocatori, ma anche ciò che accade dietro le quinte e tutto quello che ruota intorno a loro. È un percorso stimolante. Stiamo lavorando per promuovere l’innovazione e credo che questo sia il momento giusto per farlo".
Chiellini: "Juve punto di riferimento, capare di guardare avanti e innovare"
"Juventus è sempre stata considerata un punto di riferimento - ha continuato l'ex difensore e ora dirigente bianconero -, capace di guardare avanti e innovare, dentro e fuori dal campo. E continueremo a farlo: lo vedrete. L’innovazione è uno strumento intelligente per raggiungere questo obiettivo. Non può essere un progetto isolato o un’iniziativa a sé stante: deve diventare uno dei valori fondamentali di Juventus. Lo abbiamo fatto in passato, lo stiamo facendo oggi e continueremo a farlo in futuro. Grazie a tutte le startup che sono qui con noi. Ci auguriamo di potervi aiutare a crescere, così come voi potete aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi".
Chiellini e la prima edizione di Juventus Forward
Poi sulla prima stagione di Juventus Forward ha aggiunto: "Abbiamo avuto la possibilità di lavorare con 10 startup straordinarie e abbiamo ottenuto risultati molto positivi dai 10 progetti pilota. Abbiamo avuto accesso a nuovi dati, ampliato il nostro supporto a livello globale, migliorato la traduzione dei nostri contenuti in più lingue, sviluppato soluzioni per il Return to Play e sperimentato strumenti per misurare il livello di concentrazione di alcuni dei nostri giocatori. È stato un percorso davvero incredibile. Cosa mi ha sorpreso di più? Probabilmente, la velocità delle startup e la loro capacità di adattarsi quando hanno incontrato delle difficoltà, trasformando gli ostacoli in opportunità. Questo è ciò che mi ha colpito maggiormente dal loro punto di vista. Dal nostro lato, invece, mi ha sorpreso positivamente l'apertura dell'organizzazione verso questo nuovo progetto, insieme alla volontà di collaborare, di aiutare e di lasciarsi aiutare. Spesso si pensa che per realizzare determinati cambiamenti siano necessari tempi molto lunghi, ma questa esperienza ci ha dimostrato che è possibile procedere anche in modo più rapido. Sono molto felice che siamo riusciti a portare a termine la prima stagione di Juventus Forward. Credo, però, che il prossimo anno avremo una grande responsabilità: dovremo fare ancora meglio".
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